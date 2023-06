Lelőtte terhes anyját egy kétéves kisgyerek Ohióban

Hátba lőtte egy pisztollyal terhes édesanyját egy mindössze kétéves kisfiú az ohiói Norwalkban, megölve őt is és a még meg nem született testvérét. Az eset június 16-án történt. A rendőrségre a még életben lévő édesanya telefonált be azzal, hogy „hátba lőtte a kisfia”. Akkor is magánál volt még, amikor rátörték az ajtót a rendőrök. Megkérte őket, hogy a fiát vigyék ki onnan, ahol rájuk találtak.

A nőn a kórházba szállítás után sürgősségi császármetszést hajtottak végre, ám a beavatkozás közben mindketten meghaltak. A házban gyerekkapuk és gyerekzárak voltak több fiókon is, a hálószoba éjjeliszekrényéről mégis megszerezte a pisztolyt a fiú. Ugyancsak a hálószobában találtak még egy Mossberg 12-es kaliberű sörétes puskát is hat tölténnyel, a számítógépes szoba szekrényében pedig egy airsoft puskát. Az ügyben a nyomozás folyamatban van - közölte a rendőrség. A közlemény szerint egyelőre nem emeltek vádat, és az ügyet továbbítják a Huron megyei ügyészségnek.

(CNN)