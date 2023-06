Másfél évre ítélték a férfit, aki véletlenül felgyújthatta a Szent Margit Kórház egyik kórtermét

Másfél év fogházbüntetésre ítéltek egy idős, rokkant, hajléktalan férfit: ő okozhatta két évvel ezelőtt azt a budapesti kórházi tüzet, amiben egy ember meghalt.

Az amputált lábú férfit 2021 áprilisában egy hajléktalanszállóról szállították a Szent Margit Kórházba koronavírus szövődményei miatt. A kétágyas szobában egy másik, ágyhoz kötött, idős férfi is feküdt. A vádlott hajnalban az ágyban fekve meggyújtotta az öngyújtóját, de véletlenül felgyújtotta vele az ágyneműjét. Bár ő is megsérült, valahogy ki tudott kúszni a folyosóra, de a mozgásképtelen szobatársa meghalt. A tűz 15 millió forintos kárt is okozott.

Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt elsőfokon 1,5 év fogházbüntetésre ítélte. Az ítélet még nem jogerős.

(MTI via Fővárosi Törvényszék)