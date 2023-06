Prigozsin állítja: Oroszország éppen visszavonul Ukrajna déli részéről

Miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök minapi helyzetértékelése szerint az ukrán ellentámadás szünetel, mert az ukránok katasztrofális veszteségeket szenvedtek, Jevgenyij Prigozsin zsoldosvezér mást mond. Szerinte a kibontakozó ukrán ellentámadás nyomán az orosz erők visszavonulnak a zaporizzsjai és a herszoni fronton, vagyis Ukrajna déli, délkeleti részén.

Moszkva a zaporizzsjai és a herszoni területet tavaly ősszel csatolta el Ukrajnától, noha egyiket sem ellenőrizte teljes egészében.

Prigozsin a tőle megszokott módon odaszúrt a moszkvai katonai és politikai vezetésnek is: „Vérben mosakszunk. Senkitől sem kapunk tartalék erőket. Megtévesztenek minket” - mondta.

A zsoldosvezér szerint a védelmi minisztérium becsapta a közvéleményt és magát Putyint is, amikor tavaly februárban háborúba sodorta Oroszországot. Azt hitték, hogy az orosz hadsereg simán bevonul Kijevbe, senki nem állítja majd meg őket. Az orosz katonai vezetést degeneráltnak, félkegyelműnek nevezte, akik hosszú katonai gépjárműoszlopokkal tették sebezhetővé a hadsereget, a katonáknak kevés lőszert és rossz felszerelést adtak.

Prigozsin célkeresztjében korábbi szokásához híven most is Szergej Kuzsugetovics Sojgu állt. A védelmi miniszter szerint több ezer embert tett tönkre, a hadsereg legharcképesebb részét. A bírálatból kijutott az oligarcháknak is, akik szerinte ténylegesen irányítják Oroszországot, és csak magukra gondolnak.

Hónapok óta rendkívül heves szócsatát vív egymással a Wagner zsoldosalakulatot vezető Jevgenyij Prigozsin, illetve az orosz védelmi miniszter és a katonai vezetés. A legfrissebb hírek szerint állami ellenőrzés alá vonnák a zsoldossereget, vagyis Putyin a hadvezetés oldalára állt.

A 62 éves Prigozsin a 80-as éveket lényegében végig börtönben töltötte, hogy a 90-es éves orosz vadkapitalizmusában hotdogárusból váljon Szentpétervár egyik legbefolyásosabb vendéglátósává, és így közel kerüljön Szentpétervár később legbefolyásosabb emberéhez, Vlagyimir Putyinhoz. A 2010-es években nyugati mintára katonai magánvállalatot hozott létre, ez lett a Wagner, amit Afrikában, Líbiában, a Közel-Keleten, így Szíriában is bevetettek, vagyis olyan helyeken, ahol az orosz hadsereget nem lehetett vagy nem volt praktikus. Az ukrajnai háborúban tízezer börtönviselt emberrel erősítették meg magánhadseregét, aminek jelentős szerepe volt Bahmut elfoglalásában. Prigozsin felemelkedéséről itt írtunk részletesebben.

(via meduza.io)