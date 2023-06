„Csak egy őrült tenne ilyet” – A Kremlben az utolsó pillanatig nem hitte el senki, hogy Prigozsin képes lehet fegyveres felkelés megindítására

A független orosz lap, a Meduza a Kreml belső ügyeit jól ismerő két forrással beszélgetve rekonstruálta, hogy hogyan nézhetett ki az elmúlt 24 óra Putyin környezetében. A cikk szerint péntek este még az volt az általános hangulat, hogy Prigozsin blöfföl, és csak megpróbál valamit kicsikarni magának a fenyegetőzéssel.

Aztán amikor szombat reggelre kiderült, hogy a Wagner elfoglalta Rosztovot, hirtelen komollyá vált a helyzet. De még ekkor is bíztak a békés rendezés lehetőségében: Alekszander Haricsev, Putyin helyettes kabinetfőnökének egyik fontos munkatársa, és a Kreml belpolitikai ügyekért felelős vezetője, Andrej Jarin felhívta a kormányzókat és befolyásos politikusokat, és mindenkit arra intettek, hogy óvatosan kommentálják a történéseket, és semmiképp ne személyeskedjenek Prigozsinnal kapcsolatban.

Alig másfél órával később teljesen megváltozott a hangulat, és arra utasították a regionális vezetőket, hogy árulóként hivatkozzanak Prigozsinra. Vlagyimir Putyin beszéde a tévében csak ezután következett, igaz, ő nem is nevezte nevén a Wagner vezérét. Hogy mi történt abban a kilencven percben, azt nem tudni: a Meduza forrásai szerint valószínűleg lehetett párbeszéd a Kreml és Prigozsin között, és feltételezésük szerint ez alakult a moszkvai vezetés szempontjából rosszul. Azt nem tudni, hogy Putyin részt vett-e a tárgyalásokban. Ugyanakkor helyi idő szerint 10 körül Putyin beszédet intézett az oroszokhoz, és ekkor már egyértelműen árulásról és kemény válaszokról beszélt.

A Meduza mindkét forrása megerősítette, hogy Prigozsin hetekkel ezelőtt kezdhetett el mozgolódni, amikor a korábbiaknál is hevesebb konfliktusa lett az orosz hadvezetéssel, mivel a Sojgu vezette védelmi minisztérium alá tervezték berendelni a zsoldoscsapatokat, és ebben az ügyben Putyin is a minisztere mellé állt. A Wagner vezére állítólag mindenféle saját ötletekkel igyekezett házalni Moszkvánál, illetve azt akarta, hogy bízzák rá a határmenti régiók védelmének irányítását, de nem járt sikerrel.

Az egyik forrás szerint az orosz állambiztonság "elaludt", és nem vették észre, hogy Prigozsin mennyire megváltozott ebben az időszakban. A másik megszólaló is arról beszélt, hogy a Kreml alábecsülte a probléma súlyát, azt hitték, hogy Prigozsin csak egy opportunista, aki szereti áthágni a szabályokat, de kizártnak tartották, hogy valaha fegyveres felkelést vezessen. „Csak egy őrült tenne ilyet” – gondolták erről.

A lap forrásai szerint mindezek ellenére a Kremlben magabiztosak azzal kapcsolatban, hogy az orosz biztonsági erők képesek lesznek megállítani a Wagnert, bár az egyik forrás szerint az elképzelhető, hogy a zsoldosok egy része bejut Moszkvába. A lapnak az egyik név nélkül nyilatkozó bennfentes elárulta, hogy a saját családját már elküldte a fővárosból.

Azt mindannyian elismerték, hogy még ha sikerül is gyorsan visszaszorítani a Wagnert, eleve a tény, hogy idáig juthattak, nem tesz jót Putyin imidzsének, főleg a jövő évi választások előtt. Abban is egyetértettek, hogy ha sikerül is elfojtani a felkelést, utána még az eddigieknél is erőteljesebb hatalmi fellépésre lehet számítani.