Putyin nyakába az a káosz szakad, amit ő maga szabadított el

photo_camera Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Viharos sebességgel pörögnek az események Oroszországban, ahol a Wagner erői már Moszkva felé tartanak. Érdemi elemzésre még nem sokan vállalkoznak, amikor még azt sem tudni pontosan, hogy mi történik. Van viszont olyasmi, ami már most is látszik.

Putyin hozta létre a saját rémálmát,

írja gyorsreakciójában Gideon Rachman, a Financial Times vezető külpolitikai kommentátora. Rachman szerint a Wagner lázadása megerősíti, milyen katasztrofálisan alakul Putyin számára az Ukrajna elleni háború. Mostanra már a presztízse, a hatalma, sőt az élete a tét, és ha meg is nyeri a Wagner elleni a csatát, akkor is súlyosan megalázó számára a helyzet.



Rachman szerint a helyzet történelmi iróniája, hogy Putyin saját cselekedetei hozták el számára azt, amitől a legjobban fél: egy felkelést, ami az orosz államot és a saját hatalmát is fenyegeti. Putyin már húsz éve retteg a különböző színes forradalmaktól, éppen az ukrajnai 2004-es narancsos forradalom óta - a paranoiája pedig aztán évről évre erősödött. Azóta fél attól is, hogy Ukrajna kicsúszik Oroszország kezéből, és attól is, hogy a demokratikus fordulat Kijevben előrevetítheti azt, hogy ez Moszkvában is megtörténik.

A háború megindításával mindkét félelemre választ adott: egy oroszpárti, autoriter kormány felállítása volt a terv Kijevben, írja a Financial Times szerzője.

Putyin meg volt győződve arról, hogy bármifajta „színes forradalom” csak Washingtonból érkezhet. Nem tudta elképzelni, hogy Ukrajna a saját kezébe akarja venni a sorsát, ezért alábecsülte azt is, hogy milyen ellenállással szembesül majd az orosz invázió. Közben pedig túlbecsülte Oroszország katonai erejét, ami lehetőséget teremtett a Wagnernek, hogy szerepet kapjon a háborúban. Így tudott saját hatalmi bázist és propagandát építeni Jevgenyij Prigozsin, amivel végül az orosz állam ellen fordult, írja Rachman.

A Financial Times szerzője szerint a Wagner-felkelés egyfelől reményt jelenthet a Putyin-rezsim külső és belső ellenségei számára. Az ukrán hadsereg számára történelmi lehetőség lehet az áttörésre, ha az orosz erők egymásnak esnek. Az orosz politikai foglyok is úgy érezhetik, nyílhatnak számukra lehetőségek a következő időszakban.

Közben viszont Prigozsin maga is imperialista, nacionalista, a Wagner pedig a kegyetlenségéről híres. Akárcsak egykor Putyin, most Prigozsin is olyan erőket szabadít el, amiket nehezen tud majd irányítani, írja Gideon Rachman.