Az Egyesült Államok már napokkal korábban tudta, mire készül Prigozsin

Az amerikai hírszerzés szerdán tájékoztatta a magas rangú katonai és kormányzati tisztviselőket arról, hogy a Wagner-vezér Jevgenyij Prigozsin katonai akcióra készül magas rangú orosz védelmi tisztviselők ellen – írja a New York Times. Vagyis az Egyesült Államok már napokkal korábban tisztában lehetett azzal, hogy Prigozsin puccsra készül, mint ahogy hírszerző ügynökségek már 2021 végén figyelmeztettek arra, hogy Putyin Ukrajna lerohanását tervezi.

Az Ukrajna lerohanásával kapcsolatos információikat azonban korábban nyilvánosságra hozták, hogy azzal megpróbálják elrettenteni Putyint a támadástól, most azonban hallgattak Prigozsin terveiről. A New York Times azt írja, amerikai tisztviselők úgy gondolták, bármit is mondanának, Putyin azzal vádolná őket, hogy puccsot szerveznek, illetve nyilván az sem érdekük, hogy segítsenek Putyinnak elkerülni hatalmas megroppanását.

Az nem teljesen világos, hogy az Egyesült Államok mikor értesült először arról, hogy mit tervez Prigozsin, annyi biztos, hogy a hírszerzés szerdán tájékoztatta a kormányzatot, csütörtökön pedig „további megerősítés érkezett a tervről”.

Prigozsin péntek este üzent hadat az orosz védelmi minisztériumnak. A bejelentést kaotikus éjszaka majd szombat kísérte, a Wagner először bevonult Rosztovba, majd Moszkva felé indult, később pedig visszafordították a konvojt.