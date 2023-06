Dühösen nézték a görög hajótörés áldozatainak hozzátartozói, ahogy dollármilliókat költöttek el a Titannal lemerülők megmentésére

Anees Majeed, aki öt rokonát vesztette el június 14-én, amikor Görögország partjainál elsüllyedt egy hajó és több száz ember meghalt. Azt mondta, hitetlenkedve és dühösen nézte, ahogy az elmúlt napokban öt, az óceánban eltűnt férfi mentésére több millió dollárt költöttek el. A Görögországnál elsüllyedt túlzsúfolt hajón legalább 350 pakisztáni állampolgár utazott. Ahogy egyébként a Titanic roncsai közelében lemerült és összeroppant minitengeralattjárón, a Titanon is utazott két pakisztáni származású férfi, csak épp a társadalom másik végéről, Shahzada Dawood üzletember és 19 éves fia, Suleman.

Ahogy a Guardian cikkében fogalmaznak, a Titannal lemerülő öt férfi kalandnak fogta fel az utat, és nem kétségbeesésből indultak el, megmentésükre hatalmas energiát fektettek, a világ pedig mással sem foglalkozott napokig. Pakisztánban a két történetre érkezett médiareakciók vitát váltottak ki a kettős mércéről és az egyenlőtlenségekről, az emberi életek különböző értékeiről. Majeed azt mondta, megdöbbentette őket, hogy a Titan megmentésére milliókat költenek, de „azzal nem foglalkoztak, hogy több száz pakisztánit és másokat keressenek, akik a görög hajón voltak”.