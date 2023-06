Egy hét sem telt el azóta, hogy összeroppant a Titan, a Netflix bejelentette, júliustól újra lehet nézni a Titanicot

Július 1-től újra fent lesz a Netflixen a Titanic, újra orrvérzésig lehet nézni az 1997-es filmet Kate Winslettel és Leonardo DiCaprióval James Cameron rendezésében, aki a napokban viszonylag sokat szerepelt a sajtóban, hogy megszakértse a Titan tragédiáját.

A mini tengeralattjáró egy héttel ezelőtt, június 18-án merült le, fedélzetén pár multimilliomossal, hogy közelebb kerülhessenek az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz. A Titan maradványait napokkal később találták meg, a Titanic roncsai közelében, az Atlanti-óceán északi részén. A megtalált roncsok alapján összeroppanhatott a tengeralattjáró.

Az nem derült ki, hogy a Netflix időzítése a Titanic műsorra tűzésével mennyire volt véletlen vagy direkt. Mindenesetre a héten újra felkerült a Billboard listájára Celine Dion My Heart Will Go On című száma is, ami a Titanic filmzenéje. (popculture.com)