Ne tessék etetni a vízimadarakat!

Felhívással fordult a lakossághoz a Magyar Madártani Egyesület. Mint írják, tapasztalataik szerint alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak etetése

egyrészt felesleges, pláne nyáron, amikor amúgy is bőségesen volna táplálékuk;

másrészt kifejezetten ártalmas is, mert megbetegítheti az állatokat.

Bármilyen vonzónak is gondoljuk az ázott kiflivéget, amit úgy zabálnak a kacsák, libák, hattyúk, satöbbi, mint kacsa a nokedlit, az valójában egyáltalán nem kielégítő táplálék. Ellenben jól tömíti őket, így mást nem is esznek. Így pedig súlyos hiánybetegséget okozhat.

A madaraknak dobált kiflivégek ráadásul vizeket is szennyezik, a szervesanyag-terhelés növekedése elmocsarasodást idézhet elő. Az etetésre összecsődülő madarak között pedig fokozódik az agresszió és az ebből eredő sérülésveszély. Továbbá az etetés önfenntartó életre alkalmatlan területekre vonzza a madarakat, a feleslegesen kiszórt táplálékra pedig a patkányok is rájárnak.

Az MME szerint a vízimadarak etetése "öngerjesztő problémaspirál" is egyben, mert az etetéssel olyannyira helyhez szoknak a madarak, hogy ősszel nem vonulnak el, ezzel arra ingerelve az erre fogékonyakat, hogy tovább etessék az éhesnek vélt, valójában elkényelmesedett, vagy rosszabb esetben már beteg és röpképtelen madarakat, melyek tömege odavonzza az amúgy vonuló madarakat is, egyre nagyobb, önfenntartásra egyre képtelenebb madárkolóniákat kialakítva olyan területeken, amely nem is igazán alkalmas élőhelynek.

Szumma szummárum: ne etessék a vízimadarakat!