Reynolds és McElhenney a Wrexham után beszáll a Forma-1-be is

Ryan Reynolds és Rob McElhenney, a két hollywoodi sztár befektetőként csatlakozik a Forma-1-es Alpine Racinghez, pontosabban a csapatban 24 százalékos részesedést szerző Otro Capital és a RedBird Capital Partners befektetői csoporthoz.

Reynolds a Deadpool sztárja volt, saját csillaga van a hollywoodi hírességek sétányán. McElhenney a hosszú ideje futó It's Always Sunny in Philadelphia producere és egyik írója. De ma már talán többen ismerik őket arról, hogy 2020-ben megvásárolták az angol ötödik osztályban botladozó, egykor szebb napokat látott walesi Wrexhamet. Innentől kezdve valódi tündérmesévé vált a történet, idén tavasszal bajnokként jutottak fel a League Two-ba, az angol negyedosztályba, amelyik már profiliga. A céljuk az, hogy a lehető leghamarabb feljussanak a Premier League-be.

photo_camera Ryan Reynolds és Rob McElhenney Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP

Az Alpine Racing is jó úton halad a sikersztorivá válás felé, első évükben, 2021-ben 5., 2022-ben 4. helyen zártak a Forma-1-es pontversenyben, most az 5. helyen állnak. Egy nagydíjat nyertek eddig, a 2021-es budapestit, ahol Esteban Ocon futott be elsőként.

A Wrexhamhez hasonlóan az Alpine Racing céljai is merészek, néhány éven belül világbajnoki címekért akarnak harcolni a pilótáikkal.

