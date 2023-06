Direkt36: kínai vegyi anyagok elosztóközpontja lehet Magyarország

Kína vasúton szállítaná Magyarországra az Európába szánt vegyianyag-termelésének jelentős részét, hogy aztán az itt létrehozott elosztóközpontokból lássák el az európai akkumulátorgyárakat és egyéb ipari üzemeket - ezt a Direkt36 írja a birtokába került belső kormányzati anyagokra hivatkozva. A tervek egyelőre nem nyilvánosak, de a dokumentumok szerint előrehaladott állapotban vannak, és a kormány támogatja őket. Olyannyira, hogy az iratok szerint már márciusban eldőlt, hogy ide települ az elosztóközpont, a hivatalos megállapodást szeptemberben tervezik megkötni Kínában. A lap szerint az üggyel a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda foglalkozik a kormányon belül.

A projekt lényege, hogy Kínában és Európában is kialakítanak egy-egy központot a vegyianyag-kereskedelemre, és ezeket vasúton kötnék össze. Az európai központ Magyarországon lenne, innen osztanák el a vegyianyagokat a többi európai célállomás felé. Két lehetséges magyarországi helyszín jött szóba az iratok szerint, a záhonyi vasúti átrakodóhely és egy Budapesten működő, BILK terminál nevű logisztikai létesítmény. Kína akár évi kétmillió konténernyi szállítmányt tudna Európába küldeni 24 ezer vasúti szerelvénnyel, ez sokszorosa a BILK jelenlegi kapacitásának és forgalmának. Az viszont nem derül ki a Kabinetiroda számára készült felkészítő anyagokból, hogy pontosan milyen anyagokat hoznának Magyarországra, és hogyan tárolnák azokat.

Az iratok szerint a magyar elosztóközpont létrehozását az Rail Cargo Hungaria osztrák vasúti vállalat, illetve egy Acemil Zrt. nevű frissen létrehozott cég végezné. Utóbbi egy magántőkealapé, amelynek tulajdonosi szerkezete nem megismerhető, de a lap talált arra utaló jeleket, hogy az Acemil Rogán Antal környezetéhez kötődik. A cég székhelyéként szolgáló Aulich utcai irodának a tulajdonosa a miniszter bizalmasa, Kertész Balázs ügyvéd tanácsadó cége, és egy kínai híroldal szerint Kertész személyesen is részt vett a projekt egyik hivatalos egyeztetésén. Az iratok szerint a kínai fél a két magyarországi céggel már tavaly megegyezett, a magyar kormány ezután állt be a projekt mögé. Az ügyről tudomást szerzett a momentumos Tompos Márton képviselő is, aki szerint ilyen mennyiségű vegyi anyag Budapestre szállítását és átrakodását a környék lakosságával is nehéz lenne elfogadtatni, a helyi ellenzék ezért már gondolkozik a tiltakozás lehetőségein.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda nem válaszolt a lap kérdéseire, ahogy Kertész Balázs és az Acemil Zrt. sem reagált a megkeresésekre. A Rail Cargo Hungaria azt válaszolta, nekik csak a fuvarozásban lesz szerepük, és a BILK-re valóban kiemelten támaszkodnának. A budapesti Főpolgármesteri Hivatal azt közölte, hogy ők semmilyen tájékoztatást nem kaptak a tervezett projektről.