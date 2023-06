Egy hangfelvétel szerint Trump tisztában volt azzal, hogy titkosított iratok vannak nála

Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amely szerint Donald Trump volt amerikai elnök nagyon is tudott arról, hogy titkosított iratok vannak nála, holott nemrég arról beszélt, hogy nem volt a birtokában ilyen dokumentum. A volt elnököt 37 rendbeli szövetségi bűncselekménnyel vádolták meg a floridai otthonában tárolt minősített iratok miatt, szerinte politikai üldöztetés folyik ellene.

A most megjelent kétperces felvételen hallható, ahogy Trump az iratokat lapozgatva arról beszél, hogy szigorúan titkos iratok vannak a kezében, és ugyan elnökként feloldhatta volna a titkosítást, de most már nem teheti meg, tehát továbbra is titkosak. A CNN szerint a felvétel 2021 júliusában készült Bedminsterben, amikor Mark Meadows egykori kabinetfőnök készülő emlékirata miatt beszélt a szerzővel és a kiadó egyik emberével. A Trump elleni vádirat szerint kétszer is mutatott titkosított dokumentumokat olyan személyeknek, akik ezeket nem láthatták volna

A nyilvánosságra hozott beszélgetésben többek között szó esik egy Irán elleni esetleges támadás tervezetéről, melyet a védelmi minisztériumtól kapott, majd egy ponton Hillary Clinton emailbotrányával is viccelődik. A beszélgetés egy része egyébként szerepel a Trump elleni vádiratban is a CNN szerint.

A volt elnök a múlt héten a Fox Newsnak adott interjúban ismét tagadta, hogy titkosított dokumentumokat tárolt volna otthonában.