Szijjártó Péter Tiencsinben két újabb kínai beruházást jelentett be

Két újabb kínai vállalati beruházásról született megállapodás összesen 35 milliárd forint értékben, és a kormány célja, hogy továbbra is Magyarország legyen a kínai cégek első számú beruházási célpontja a térségben – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kínai Tiencsinben.

Arról számolt be a kínai vállalatvezetőkkel folytatott egyeztetései után, hogy újabb beruházások érkeznek Magyarországra 35 milliárd forint összértékben, jelentősen segítve az ország gazdasági növekedésének fenntartását, és kb. 500 új munkahelyet hoznak létre. Szijjártó azt mondta:

Az egyik cég beruházása 28 milliárd forintos: csomagolótermékeket készít majd Kelet-Magyarországon a legnagyobb európai italgyártóknak. A projekt kb. 300 újabb munkahelyet fog teremteni, így azt a kormány is támogatja, de ennek mértékét csak az Európai Bizottság jóváhagyása után hozzák nyilvánosságra. A másik vállalat 7 milliárd forintos értékben épít üzemet Nyugat-Magyarországon, ahol gépjárművek belső elemeit fogják gyártani a BMW Debrecenben készülő, teljesen elektromos platformra épülő autóinak. Ezzel 200 új munkahely jön létre.

„Magyarország és Kína gazdasági együttműködése tehát töretlenül fejlődik, a kínai vállalatok továbbra is vonzó beruházási célpontként tekintenek Magyarországra, és nekünk az a célunk, hogy megtartsuk a pozíciónkat, hogy Közép-Európában mi vagyunk a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja” – mondta.

Szijjártó szerint a kínai vállalatok beruházásai nagy szerepet játszottak abban, hogy a magyar gazdaság az elmúlt időszakban is növekedési pályán tudott maradni.

2020 után idén is a kínai cégek hozzák a legtöbb beruházást Magyarországra, amik az elérhető legmagasabb technológiai színvonalat képviselik, és segítenek a munkahelyek megvédésében – mondta.

„Ráadásul ezek a beruházások alapvetően az elektromos autóipar területén érkeznek Magyarországra, márpedig pontosan tudjuk, hogy ez a jövő iparága. Amelyik ország megszerzi magának az elektromos autóipari beruházásokat, az biztosan sikeres lesz az elkövetkezendő időszakban” – mondta.

Szijjártó szerint az autóipari átállás terén már nincs visszaút, és ez fogja meghatározni az európai és a globális gazdaság alakulását a következő időszakban. „Magyarország jól szerepel ebben a versenyben” – mondta.

Kitért arra is, hogy a kínai autóipari beruházások nagy része azért érkezik Magyarországra, mert ott jelentős kapacitásokkal jelen vannak a német járműgyártók is. „Érdekes látni, hogy miközben a politikai színtéren sokszor a német politikusok is az európai és a kínai gazdaság szétválasztásáról beszélnek, addig a valóságban, a gazdaságban, sőt a jövő legfontosabb iparágában, az elektromos autóiparban a német és kínai vállalatok rendkívül szorosan működnek együtt” – mondta.

„A kínai vállalatok elégedettek a magyarországi működési és beruházási körülményeikkel, örülnek annak, hogy Európa legalacsonyabb adóit fizetik, elégedettek az infrastrukturális körülményekkel és kifejezetten nagyra becsülik a magyar munkaerőt” – mondta Szijjártó Péter. (MTI)