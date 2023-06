Visszaadták Argentínának a halálgépet, melynek fedélzetéről folyóba vetették a diktatúra ellenségeit

Visszakerült az Egyesült Államokból Argentínába egy repülőgép, melyet a katonai diktatúra idején a politikai ellenfelek megsemmisítésére használtak.

A Skyvan PA-51 típusú repülőgép rakteréből a foglyokat még élve, elkábítva és megkötözve a Río de la Platába dobták. A gépről tizenkét embert taszítottak a folyóba 1977-ben, köztük az eltűnt gyermekeik után kutató anyacsoport, a Madres de Plaza de Mayo három alapító tagját, illetve két francia apácát, akik szóvá tették, hogy egyre többen tűnnek el a katonai diktatúra uralma alatt.



A Skyvan PA-51-et 2010-ban azonosította be Miriam Lewin újságíró, a diktatúra egyik túlélője, valamint Giancarlo Ceraudo olasz fotós repülési naplók segítségével.

A felfedezés bizonyítékait egy történelmi perben is felhasználták, melyben több tucat embert ítéltek el a diktatúra alatt elkövetett bűncselekményekért. Jogvédő szervezetek szerint nagyjából harmincezer ellenzéki, aktivista, szakszervezeti tag és diák tűnt el 1976 és 1983 között, a katonai diktatúra idején.



A repülőgép az áldozatok hozzátartozóinak kérésére került vissza az Egyesült Államokból. A kormány megvásárolta, és a jövőben az áldozatok emlékének szentelt Buenos Aires-i múzeum egyik kiállítási darabja lesz. A múzeumot egy egykori titkos börtönben rendezték be, ahol jogvédő szervezetek becslése szerint több mint négyezer ellenzékit kínoztak és gyilkoltak meg. (MTI, Reuters)