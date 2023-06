A nap, amikor Orbánt előrángatták a dácsájából, hogy mondjon már valami szépet a nagyon erős Putyinról

Jó reggelt! Ez itt megint a Reggel 4, a 444 reggeli (és nem az egyetlen) hírlevele. Kezdetnek itt van 4 kiemelt cikk a címlapról:

WAGNER

Lezárták a Wagner fegyveres felkelése miatt indult eljárást Oroszországban. Jevgenyij Prigozsin – akivel a zsoldosai sem elégedettek – megérkezett Belaruszba. Lukasenka – aki teljes harckészültséget rendelt el a puccskísérlet miatt – azt mondta, csak káromkodtak 30 percen át, amikor először felhívta a lázadozó Prigozsint, és a diktátor úgy érezte, a Wagner vezetője félig-meddig megőrült.

Navalnij azt hitte, szívatják azzal, hogy Prigozsin elindult Moszkva felé „kinyírni azt a rohadék Sojgut”: az egyre embertelenebb körülmények között fogva tartott ellenzékit azzal vádolják, hogy Putyin erőszakos megbuktatására készült, miközben a lövöldözve Moszkva felé vonuló Wagner-katonák szabadon távozhattak.

photo_camera Fotó: Szergej Gunejev/AFP

Prigozsin a hadsereg főtisztjeinek szolidaritására számított, ez részben be is jött, de nem volt elég a lázadás sikeréhez: az orosz hadvezetést mély krízis emészti, a wagneres „felkelés” bukása korántsem jelenti azt, hogy minden a helyére került. A fegyveres erők berkeiben fokozódik az elégedetlenség, a főtisztek lojalitása kérdéses, de az elit most még eléggé tart Putyintól ahhoz, hogy kitartson mellette.

Orbán szerint Putyin nem háborús bűnös, Ukrajna pedig nem szuverén állam: a kormányfő a Bildnek adott interjújában beszélt arról is, hogy „nem látja nagy jelentőségét” annak, hogy napokkal ezelőtt Prigozsin nekiment volna Moszkvának. Pedig Putyin szerint polgárháborút akadályoztak meg Oroszországban.

Odaszóltak az ukránoknak, hogy a Wagner-felkelés alatt ne támadjanak oroszországi célpontokat, mert nem akarták azt a látszatot kelteni, hogy az egészet a Nyugat kezdeményezte.

ORBÁN

Kínai vegyi anyagok elosztóközpontja lehet Magyarország, és Budapest az egyik lehetséges helyszín, de azt még nem tudni, pontosan mit és hogyan tárolnának itt. Karácsony Gergely közölte, hogy véderdőt telepítene a kínai vegyi lerakat helyére, Szijjártó Péter pedig Tiencsinben két újabb kínai beruházást jelentett be.

Rendkívüli parlamenti ülést hívnak össze jövő hétre, megszavazhatják a státusztörvényt. Be is adta a lemondását a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára.

A huxit a fideszes szavazókat is csak módjával izgatja: a 21 Kutatóközpont felmérése szerint még az ellenzéki szavazók 40 százaléka is úgy látja, nem esik teljesen egybe a magyar és az uniós érdek.

„Kiskorúval való illetlen viselkedés gyanúja miatt” eltiltottak egy politikai rendezvényeken is fellépő papot: Kiss-Rigó László püspök előzetes vizsgálatot rendelt el. Az elmúlt öt hónapban már az ötödik papról derül ki, hogy gyerekbántalmazási ügyben intézkedtek ellene.

A kisebb büfék és lángososok megúszták a kötelező élő adatközlést, csak a 100 millió forintnál nagyobb nettó árbevételű vállalkozásokra fog vonatkozni az új szabály.

Már az Országos Kórházi Főigazgatóság is úgy látja, hogy nincs elég orvos a jelenlegi egészségügyi struktúrához. Közben leváltották a Péterfy Sándor utcai kórház teljes menedzsmentjét.

TRUMP

photo_camera Fotó: ED JONES/AFP

Egy hangfelvétel szerint Trump tudta, hogy titkosított iratok vannak nála.

Felfüggesztett börtönt kapott az Audi volt vezetője.

Legalább hétszázan éhen haltak Tigrében, mióta az ENSZ és az USA nem szállítja a térségbe az élelmiszersegélyeket.

SISI

Milyen volt női rappernek lenni az 1990-es években, és milyen a mai Magyarországon? Generációs különbségekről mesélt nekünk a most feltörekvő Sisi és az Emergency House egykori rappere, MC Ducky, akit Angliában kerestünk fel.

