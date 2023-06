Összenéztél valakivel a Fishingen, a Kolorádón vagy a Soundon? Elnézegetnéd még máskor is?

A héten hivatalosan is beindul a fesztiválszezon, szerdától szombatig tart a Fishing on Orfű, a Kolorádó és a Balaton Sound is. Ennek örömére visszatér a 444 legromantikusabb villámrovata a Láttalak Csütörtök, egy fesztiválos különkiadás keretein belül pedig egész héten várjuk az égbekiáltó látásokat!

Táncoltál valakivel a Kolorádón, de elszaladt térerőt keresni, mielőtt elkérhetted volna az instáját? Együtt ücsörögtetek az orfűi tóparton, de a haverja hirtelen elrángatta? Netán segítettél valakinek guggolni a kondigépeknél a Soundon, és azóta sem megy ki a fejedből az a vádli?

Írj nekünk üzenetet az összes apró részlettel együtt, ami segíthet a rejtélyes kiszemelt megtalálásában, mi pedig megpróbáljuk felkutatni, hogy mielőbb sikerüljön a viszontlátás! Keressetek minket Instagramon, vagy ha hagyományosabb szerelmesek vagytok, írjatok a benicsm@444.hu vagy a jelineka@444.hu email-címekre, és küzdjünk együtt az elszalasztott lehetőségek ellen!

Csak egy példa:



Te: Felszaladtál a színpadra a 30Y alatt, és annyira szép volt a bajszod, hogy onnantól Beck Zoli helyett már csak rád és a petőfis arcszőrzetedre figyeltem.

Én: Az első sorban álltam rózsaszín halászsapkában, és segítettem neked átmászni a kordonon a biztonsági őr elől.

Azóta is csak arra gondolok, hogy veled kibogoznám télen, amit nyáron összekuszáltunk. Jelentkezz!

Ha pedig kíváncsiak vagytok az összes korábbi világrengető látásra, akkor itt tudjátok őket elolvasni.