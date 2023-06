Sűrű négy éve volt Varga Juditnak: egy kis Pegasus, egy kis Schadl, egy kis CSOK-támogatásból felhúzott balatoni nyaraló, aztán egy válás

„Azt hiszem, az a helyes, ha az igazságügyi tárca vezetését átadom olyannak, aki erre száz százalékban tud koncentrálni” – ezekkel a szavakkal jelentette be Varga Judit, hogy lemond igazságügyi miniszteri pozíciójáról, mert a továbbiakban az EP-választási kampányban vállalna „aktív szerepet”.

photo_camera Varga Judit Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

2019 júliusában lett igazságügyi miniszter. Kinevezése előtt a miskolci jogász – egyben háromgyerekes anya és igazolt labdarúgó – viszonylag rövid ügyvédi pályafutást követően a Fidesz brüsszeli képviselőinek tanácsadójaként dolgozott a 2018-as választásokig, aztán a miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára lett.

Szinte kerek négy évet húzott le az Orbán-kormány minisztereként, ezalatt történt egy kis Pegasus, egy kis Schadl, egy kis CSOK-támogatásból felhúzott balatoni nyaraló, és szerencsére előfordult pár hegedülés is. Közvetlenül a kinevezése előtt, az igazságügyi bizottság előtt tartott miniszteri meghallgatásán nagyot ment, amikor azt mondta, hogy a nők egyenjogúságáról szóló Isztambuli egyezmény „politikai hiszti”, mert a nők nagyon jól vannak Magyarországon, nem kell választaniuk a család és munka között, és a kormány keményen fellép a családon belüli erőszak ellen is. Sőt, azt is kifejtette akkor, hogy szerinte a magyar környezetvédelmi törekvések is rendben vannak, ezen a téren is csak hisztériakeltés zajlik.

A viszonylag csendes indulás után már 2019 októberében jelezte, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy az uniós pénzek kifizetését a jogállamisághoz kötnék. Ez akkora siker volt, hogy 2023-ban májusában továbbra is ott tartott az Európai Parlament, hogy a plenáris ülésén újabb állásfoglalást készült elfogadni a magyarországi jogállamiság helyzetéről és a befagyasztott uniós forrásokról. Egyben abban is kételkedtek, hogy Magyarország képes lesz-e hitelesen ellátni az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét 2024-ben, miközben megsérti az EU alapvető értékeit, és nem tartja magát a lojális együttműködés elvéhez.

Na de ugorjunk vissza 2020 januárjába, amikor Varga Judit egy szépen megfényelt imázsfilmben jelentette be, milyen szigorításokat tervez a győri családirtás miatt. Aztán beütött a világjárvány, bevezették a rendeleti kormányzást, és gyorsan kiderült az is, hogy nincs időbeli korlátja a kormány rendkívüli felhatalmazásának. Az igazságügyi minisztert hatszor kérdezték meg egy tévéinterjúban arról, hogy ennek a felhatalmazásnak miért nincs határideje, Varga pedig annyira kitartó volt, hogy hatszor nem válaszolt érdemben.

Talán azért, mert az Igazságügyi Minisztériumban úgy érezték, a pandémia idején nem érdemes ilyen mindenkit felzaklató témákkal foglalkozni, sokkal fontosabb mindenkit megnyugtatni és inkább kiadni egy teljes mértékben közérdekű hírt arról, hogy Varga Judit már harminc éve hegedül és a Szomorú Vasárnapot is szépen el tudja játszani.

2020 novemberében aztán Varga Judit fejében megfogalmazódott, hogy „az anya nő, az apa férfi”, a következményeket pedig mindenki ismeri, nem sokkal később a Fidesz-KDNP meg is szavazta a kilencedik alkotmánymódosítást. Napokkal azután, hogy Szájer József az ereszen lemászva menekült egy brüsszeli orgiáról, amit Varga Judit úgy értékelt, hogy „a közösség és az egyén mindig két különböző dolog. Mert szerinte mindenkinek joga van a saját életét úgy élni, ahogy szeretné, de a közösségnek a mindenek felett álló érdeke egy egészen más kérdés. Mert „amikor ez az értékrend szembekerült a közösség értékeivel, akkor volt egy döntés és a döntés megszületett. Nincs ellentmondás. Ez a történet is azt igazolja, amit mi képviselünk”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ez már eddig is rendkívüli volt, pedig Varga Judit miniszterségének legfontosabb stációi csak ezek után történtek. Kezdve azzal, hogy 2021 januárjában kiderült, CSOK-támogatásból újította fel balatoni nyaralóját, ami egyébként nem nyaralóként, hanem családi házként szerepel a miniszter vagyonnyilatkozatában.

Mindez közvetlenül azután derült ki, hogy Varga Judit és férje, Magyar Péter, aki akkor még Diákhitel Központ vezérigazgatójaként dolgozott, Orbán Viktor budapesti otthonától pár percnyi autóútnyira vett magának egy új, 270 négyzetméteres lakást 200 millió forintért, jóval a környékbeli ingatlanárak alatt.

A balatonhenyei nyaralót 2017-ben, a három gyerek után járó 10 milliós csok-támogatásból újították fel, miközben több mint valószínű, hogy Varga, Magyar és a három gyerek nem élt életvitelszerűen a Budapesttől 150 kilométerre lévő Balaton-felvidéki faluban. A tízmilliós csok-ot Varga egyébként azóta visszafizette, még az ötéves moratórium lejárta előtt.

És az izgalmak csak ezután kezdődtek: 2021 júliusában kiderült, hogy izraeli kémszoftverrel figyeltek meg kormánykritikus magyar újságírókat – köztük Németh Dánielt, aki azóta kollégánk lett –, vállalkozókat és politikusokat. Varga Judit igazságügyi miniszterként egy jó darabig nem volt hajlandó tudomást venni a lehallgatási botrányról, aztán végül odáig jutott, hogy nem ismerte el, de nem is tagadta, hogy a Pegasust bevethették Magyarországon.

Szeptemberben pedig még mindig ott tartottunk, hogy Varga Judit konkrétan felháborodott azon, hogy az RTL Klub megkérdezte a Pegasus-ügyről, de előtte még el is menekült a csatorna riportere elől.

Nem sokkal később a párbeszédes Tordai Bence is megpróbált pár kérdést feltenni Pegasus-ügyben Vargának, akit aztán államtitkára, Völner Pál védett meg egy füzettel. Az a Völner Pál, aki alig két hónappal később mondott le államtitkári posztjáról, miután hivatali vesztegetéssel gyanúsították meg. Ezután Varga Judit látványos hallgatásba és eltűnésekbe kezdett, nem kommentálta helyettese lemondását és hogy korrupcióval vádolták meg.

Arra viszont azonnal reagált, és perrel kezdett fenyegetőzni, amikor az Ördög Ügyvédje blogon azzal vádolták, hogy leszbikus kapcsolatai vannak. Pedig mi is mindent megtettünk azért, hogy a korrupciós botrány miatt interjúzhassunk az igazságügyi miniszterrel, a próbálkozásba viszont egy hónapos hercehurca után belebuktunk.

Varga Judit neve viszonylag sokszor került elő később a Völner-Schadl ügyben: a nyomozati iratok szerint Schadlnak sikerült Varga Judithoz is bejutnia Völneren keresztül. Egy végrehajtónak Schadl „jó miniszter asszonynak” nevezte Vargát, egy másik lehallgatott beszélgetés szerint viszont „nem nagy a szerelem Schadl és a néni között”.

Hónapokkal később, 2022 májusában aztán annyit sikerült elmondania, hogy szerinte neki a Völner-ügyben annyi felelőssége volt, hogy biztosítsa a léket kapott hajó vezetését. Hárította a kérdést, hogy van-e felelőssége abban, hogy az államtitkára súlyos korrupciós ügybe keveredett, viszont fontosan érezte elmondani, hogy „a minisztériumban tisztességes és kiváló szakemberek dolgoznak.” 2022 júniusában aztán Völner Pál ügyvédje kezdeményezte Varga Judit kihallgatását.

A Völner-Schadl-ügyben 2023 elején már hangfelvételek is előkerültek, az egyik felvétel szerint Schadl György arról beszélt, hogy az egyik végrehajtó azzal fenyegetőzött, feljelenti Varga Juditot, egy másikon pedig hallani, ahogy Völner és Schadl arról egyeztettek, hozzanak össze egy találkozót „jó miniszter asszonnyal”. Később pedig az is kiderült, hogy Schadl közvetlenül a letartóztatása előtti napon kétszer is tárgyalt az Igazságügyi Minisztériumban.

A Pegasus-botrány illetve a Völner-Schadl-ügy után aztán idén márciusban derült ki, hogy Varga Judit válik, miután férje, Magyar Péter bejelentette mindezt Facebookon, ahonnan nem sokkal később törölte posztját. A Blikk már két éve arról írt, hogy Vargáék válnak. Varga és férje akkor azt írták, semmilyen, a magánéletüket érintő kérdésre nem kívánnak válaszolni. A Blikk információi szerint két évvel ezelőtt politikai körökből szóltak Varga Juditéknak, hogy még ne váljanak. Varga válófélben lévő férje nem sokkal később már közös fotót posztolt új barátnőjével, aki egy válogatott vízilabdázó nővére.