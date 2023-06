160 ezer színész is beállhat sztrájkolni a forgatókönyvírók mellé Hollywoodban

A színészek is készen állnak arra, hogy a forgatókönyvírókkal együtt egy hatalmas, „kettős sztrájkot” kezdeményezzenek Hollywoodban, ami ha megtörténik, az leállíthatja szinte az összes amerikai filmes és tévés produkció gyártását.

Az AFP azt írja, hogy a színészszakszervezet most is tárgyalásokat folytat többek között a Netflixszel és a Disney-vel, a határidő, vagyis a péntek éjfél nagyon közel van. A szakszervezet 160 ezer színésze – ebbe A-listás színészek és statiszták is beletartoznak – azt mondta, beszüntetik a munkát, ha nem sikerül időben megegyezni. Ha nem sikerül megegyezni, 1960 óta ez lesz az első alkalom, hogy az összes hollywoodi színész egyszerre sztrájkol. Akkor, több mint hatvan évvel ezelőtt Ronald Reagan – a későbbi amerikai elnök akkor még csak színész volt – vezetésével a színészek jelentős engedményeket kényszerítettek ki a stúdiók részéről.

A forgatókönyvírók azért kezdtek sztrájkba, mert nem vezettek sikerre a nagy stúdiókkal való bértárgyalások. Május 2-án a Writers Guild of America íróinak körülbelül 9000 tagja nem vette fel műszakját. Az írók utoljára 2007-ben sztrájkoltak, akkor viszont 100 napig, ami 2 milliárdos veszteséget okozott a gyártóknak.

Rebecca Metz színész, aki a Shameless című sorozatban is játszott, az AFP-nek azt mondta, manapság nehezebb Hollywoodban megélni a színészeknek, még azoknak is, akik már befutottak. „Azok, akik nem ebben az iparágban dolgoznak, sőt, még azok is, akik igen, túlbecsülik, hogy a színészek mennyi pénzt keresnek. Azt feltételezik, hogy ha valakit látnak a tévében, az biztos gazdag. Rengeteg olyan embert ismerek, akik az én szintemen vannak, akik másodállást vállalnak, és próbálják kitalálni, hogyan tartsák magukat a felszínen.”

A színészek azon kívül, amikor épp aktívan dolgoznak, vagyis forgatnak és azért fizetést kapnak, úgynevezett „maradványdíjat” kapnak minden alkalommal, amikor egy filmet vagy sorozatot, amiben szerepeltek, leadnak a tévében. Gyakorlatilag ebből élnek két forgatás között. A streamingszolgáltatók azonban, mint például a Netflix vagy a Disney+, nem hozzák nyilvánosságra a műsorok nézettségi adatait, és függetlenül a sorozatok vagy filmek népszerűségétől, mindenkinek ugyanannyira alacsony átalányt fizetnek.