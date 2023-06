A cseh kormány szerint Oroszország veszélyt jelent Csehország biztonságára

Oroszország tervszerűen Csehország politikai, gazdasági és társadalmi stabilitása ellen tevékenykedik, ezért veszélyt jelent az ország biztonsága számára. Ez olvasható Csehország új nemzetbiztonsági stratégiájában, amit szerdán fogadott el a kormány.

Jan Lipavsky cseh külügyminiszter szerint az új nemzetbiztonsági stratégia elfogadására azért van szükség, mert a korábbi, 2015-ben készült dokumentum már nem felel meg a mai követelményeknek.

Az új nemzetbiztonsági stratégia szerint veszélyt jelent Csehország számára még Észak-Korea, Irán és Kína, utóbbi azért, mert megkérdőjelezi a jelenleg fennálló nemzetközi rendet, aminek negatív következményei, kihatásai vannak az egész euroatlanti övezet, így Csehország biztonságára is. De „bizonytalanság forrása” a Balkán is, leginkább az egyes ottani államok és etnikumok közötti megoldatlan problémák miatt, illetve veszélyforrásnak számítanak a közel-keleti és az afrikai konfliktusok is.

Az új stratégia szerint Csehországnak jól felkészültnek kell lennie arra az esetre, ha fegyveres konfliktus részesévé válna. (MTI)