Ismét több Antal van a magyar kormányban, mint nő

Benne az elmúlt 24 óra összes fontosabb-érdekesebb cikkével, például ezekkel:

Váltások

photo_camera Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Kormányátalakítással indult a szerda, kiderült, hogy Varga Judit hagyja ott az igazságügyi miniszteri posztot, állítólag azért, hogy az EP-kampányra tudjon fókuszálni. Varga utódja Tuzson Bence lesz, úgyhogy megint ott tartunk, hogy több Antal van a magyar kormányban, mint nő. És nem azért, mert olyan nagyon sok Antal lenne magas pozícióban: Európában ma már példátlan, hogy ne legyen női tagja egy kormánynak, ilyesmi leginkább Iránból lehet ismerős. Varga Juditnak amúgy sűrű éve volt, részletesen is összeszedtük: a távozó miniszternek beesett egy kis Pegasus, egy kis Schadl, egy kis CSOK-támogatásból felhúzott balatoni nyaraló, aztán egy válás.

Bár korábban a kormány tagjai nagyon fogadkoztak, hogy még a tavasszal vagy a nyáron tényleg meglesz a svédek Nato-csatlakozásának jóváhagyása, a jelek szerint ez nem volt igaz, és most épp őszre csúszhat a szavazás. Feltűnő, hogy ebben a történetben a kezdetektől régóta együtt mozgunk a svédeket nyíltan zsaroló törökökkel, és ők is most találtak éppen újabb okot a csatlakozási kérelem leokézásának halasztására.

Kiderült emellett, hogy Fóton is kínai akkumulátorgyár jöhet létre, míg Soroksár polgármestere azt közölte, hogy amíg ő posztján van, ott biztos nem épül meg a nagy kínai vegyianyag-elosztó központ, aminek a tervéről a napokban lehetett olvasni. Közben még meg sem épültek a kínai akkumulátorgyárak, de az első negatív hatások már megjelentek: az üzemek saját tűzoltóságai máris elkezdték elszipkázni a tűzoltókat.

Írtunk emellett még arról, hogy

és kiderült, hogy az Orbán által „bírságbajnoknak” gúnyolt Patyi Andrást is jelöli alkotmánybírónak a Fidesz, és a kétharmados fideszes hatalom amúgy sem vacakol, mind a négy üresedő Ab-helyet az ő jelöltjükkel töltenék fel.

Megnéztük ezen kívül, hogy mi a helyzet az MCC sok milliárdot érő gellérthegyi ingatlanvagyona környékén: életerős cserjéket és ambiciózus gyomnövényeket találtunk.

Виктор Орбан

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

„Európa erős embere”, ahogy egyszer a kitartott sajtója nevezte Orbán Viktort ismét szembement a teljes európai politikai elittel (és a józan ésszel), és a hétvégi eseményekből valamiért azt szűrte le, hogy Putyin rendszere stabil, a Prigozsin-féle felkelés pedig nem volt jelentős esemény. Ez szó szerint az az üzenet, amit a Kreml és a propagandistái vasárnap óta igyekeznek sulykolni, és amit nem is nagyon tud senki komolyan venni még Oroszországban sem, nemhogy az EU területén.

Orbán emellett beszélt arról is, hogy bármikor felhívhatná Putyint, csak nem akarja, és alighanem ebbe a blokkba tartozik az a hír is, hogy egyelőre nem lesz jégpálya Felcsúton.

A háború

photo_camera A mentés pillanatai az AFP képén. Fotó: WOJCIECH GRZEDZINSKI/Anadolu Agency via AFP

Moszkvában mintha azt találták volna ki a hétvégi, az ő szempontjukból rendkívül kellemetlen eseményekről való figyelemelterelés taktikájának, hogy még kegyetlenebbül kezdték el lőni az ukrán lakosságot: Kramatorszk központjában egy zsúfolt pizzázóba csapódott be két orosz rakéta, legalább 10 ember meghalt, köztük egy 14 éves ikerpár is.

Írtunk arról is, hogy jelentős társadalmi átalakulások zajlanak Ukrajnában, a régi oligarchák szorulnak ki a színről, és nagy kérdés, hogy kik érkeznek meg a helyükre. Hír volt ezenkívül még a nap folyamán, hogy nyugati tisztviselők szerint Prigozsin terve két orosz katonai vezető elfogása volt, a Wagner (volt?) vezérének gépe közben visszatért Moszkvába, Oroszországban nemkívánatosnak nyilvánították a Novaja Gazetát, Lukasenka gyermeki izgatottsággal az arcán várta, hogy átvehessen egy mini-atombombát, Zeleszkij pedig minél előbb legalizáltatná az orvosi marihuánát Ukrajnában.

A világ

photo_camera Fotó: DAVID HISCOCK/REUTERS

Csütörtökön kiemelték a Titan roncsait, valamint írtunk arról is, hogy

Film, de minek?

photo_camera Fotó: Haszán Zoltán

A Jennifer Lawrence főszereplésével készült No Hard Feelings (fájdalmas magyar címén: Barátnőt felveszünk) című film megpróbál újra életet lehelni a szexvígjáték műfajba. De van-e még erre ma is igény? (Spoiler: nem sok)