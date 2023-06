Korrupcióba és oligarchizációba torkollhat a háborús oligarchátlanítás és a korrupciómentesítés Ukrajnában

Nem kíméli az ország régi oligarcháit Volodimir Zelenszkij és csapata

Nagy nevek egész sorát szabadították meg vagyonuktól, az egykori mágnások eltűnnek a színről

Az ukrán állam közben egyre nagyobb szeletet hasít ki a gazdaságból és a pénzügyi szektorból

Ha kell egy törvény ahhoz, hogy lépni tudjanak, akkor az a törvény gyorsan megszületik

„Cserébe” újabb és újabb korrupciós ügyek borzolják a kedélyeket

De milyen lesz és kikből állhat az új uralkodó osztály?

2022. november 16-án a kijevi Pecserszkij kerületi bíróság zár alá vette a VS Energy óriásvállalat vagyonát, miután megállapította, hogy tulajdonosai szerepelnek a nemzetbiztonsági és védelmi tanács (ukrán nyelvű rövidítéssel: RNBO) szankciós listáján. A cég képviselői pert kezdeményeztek a hatóságokkal szemben, sőt nem hivatalos csatornákon is tettek lépéseket. Az Ukrajinszka Pravda írta meg egy Leonyid Askenazi nevű „vállalkozó” sztoriját, aki úgy lobbizott a VS Energy mellett, hogy közben az Ukrajna védelmi minisztériumától kapott különleges engedélyekkel villogott.

A vállalat többek közt Alekszandr Babakovhoz, az orosz duma alelnökéhez, Jevgenyij Ginerhez, a CSZKA Moszkva futballklub első emberéhez és Mihail Vojevogyin orosz üzletemberhez köthető. A VS Energy többségi tulajdonosa volt több megyei ukrán energetikai cégnek – Zsitomirban, Herszonban, Kirovohradban, Csernyivciben, Rivnében –, továbbá jó néhány kijevi szállodának. A Novaja Gazeta régebben arról írt, hogy a fent említett személyek irányították a híres „luzsnyiki csoportot”, amely a 90-es években jött létre az ott működtetett piacon, majd az ezredforduló után nagy lendülettel betört az ukrán üzleti-politikai világba is.

photo_camera Okszana Marcsenko sajtót tájékoztat Moszkvában, 2022. április 15-én, a kivetítőn a már őrizetbe vett, de el még nem cserélt Viktor Medvedcsuk Fotó: EVGENII BUGUBAEV/Anadolu Agency via AFP

Nem kevésbé jelentős vagyont zároltak a Kreml-barát politikus-oligarcha, Viktor Medvedcsuk esetében. A Szovjetunió összeomlása utáni ukrán közélet első három évtizedének egyik meghatározó figuráját hazaárulással gyanúsították meg, a háború kirobbanása után néhány hétig bujkált, de elfogták, majd elcserélték az oroszokkal az Azov ezred Mariupolnál fogságba esett parancsnokaira. Noha a Medvedcsuk által birtokolt javak nagyrészt felesége, Okszana Marcsenko tévés műsorvezető nevén szerepeltek – ő még 2022. február 18-án, hat nappal az orosz invázió előtt hagyta el Ukrajnát –, ez nem sokat segített. 2023-ban 62 ingatlantól szabadították meg Marcsenkót országszerte, összesen 5,6 milliárd hrivnya, azaz 140 millió euró értékben.

Az oligarchátlanítás lendületet kap