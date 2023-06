Kubatov Gábor is ott volt Nagy Grófo szobrának leleplezésén

Kállai Mária fideszes parlamenti képviselő számolt be arról, hogy együtt adták át Pogány Gábor Benő alkotását, néhai Kozák László, azaz Nagy Grófo mellszobrát.

Ott volt Kis Grófo is, akit Kubatov Gábor Fidesz-alelnök személyesen köszöntött fel a 30. születésnapján, és az FTC elnöke most is ott volt.

Az eseményen Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas zenész-hegedűművész is zenélt, de ott volt Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos és Szalay Ferenc fideszes szolnoki polgármester is (akit az országban leginkább erről ismerhetnek).

Beszédet mondott az a férfi is, aki a békemeneten mindig cipel magával egy Krisztus-szobrot – mint a Twin Peaksben a Tuskó Lady –, így tett most is, a beszédénél maga elé is helyezte.