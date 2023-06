Mészáros Lőrincről mégsem nevezhették el, így hát Opus Arena lett az eszéki stadion neve

Egy hete járta be az elkészült eszéki stadiont Mészáros Lőrinc. Erről a horvát klub számolt be videóval. Mészáros megtekintett mindent, még a konyhát is, sőt a gyepet is kipróbálhatta (a többiek nem). A labda nem került elő, de az eszékiek meg nem győztek neki hálálkodni.

Meg is van a létesítmény neve és dizájnja. Sajnos nem Mészáros Lőrinc viseli, simán csak Opus Arena lett:

Amikor 2018-ban építeni kezdték a stadiont, még Mészáros Lőrinc volt a klub tulajdonosa, de ezen összeférhetetlenség miatt változtatni kellett, mert időközben az itthon anyagilag igencsak felpumpált Puskás Akadémia is európai kuparésztvevő lett (kevés sikert elérve). Mészáros főszponzor maradt, helyette egy tőkealap szállt be tulajdonosként az eszéki klubba, de hogy a tőkealap mögött ki áll, nem nyilvános. A G7 szerint több szál is azt mutatja, hogy nagyon messzire nem kerülhetett a klub Mészárostól, akinek a távozása után is tulajdonos maradt a dunaaszfaltos Szijj László.

A 13 ezer férőhelyes stadion és az utánpótlás- meg az edzőcentrum összköltsége 65 millió euró. Az eszéki fociakadémia infrastrukturális fejlesztésében magyar állami pénz van, a kormány sok határon túli fociakadémiához hasonlóan az eszékit is támogatja, összesen 6 millió euróval. Bár magyar gyerek csak elvétve van az akadémisták között.