Négy év után átvette végre a Metrovagonmas a BKV kártérítési követeléseit

A Metrovagonmas átvette a még 2019-ben indított annak a pernek az iratait, amelyet a 3-as metró felújított kocsijai miatt indított a BKV, és most már hivatalosan is értesülhetett arról, hogy mi a követelés, jelentette be a Budapesti Közlekedési Vállalat vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Bolla Tibor tájékoztatása szerint a fővárosi cég követel

egyrészt különböző mennyiségű pénzösszegeket,

másrészt garanciális javításokat és ehhez kapcsolódó kötbéreket,

amelyeknek egy része bankgaranciával van biztosítva,

egy része pedig ezen kívüli követelés.

Összesen milliárdos követelésről van szó. Bolla szerint a BKV egy nagyon jó, "kemény" szerződést kötött azzal kapcsolatban, hogy milyen pénzügyi kártérítést kell az oroszoknak fizetniük, ha a szerelvények nem a szerződésben foglaltak szerint működnek, ezért kiesnek a forgalomból. Mivel az orosz cég a kártérítést vitatta, pert indított a BKV. A vezérigazgató elmondta, hogy évekig nem sikerült hivatalosan átvennie a Metrovagonmasnak a periratot, végül a BKV nemzetközi jogsegélyszolgálatot vett igénybe. Az átvételt követően most 45 napja az oroszoknak, hogy érdemben reagáljon a követelésekre a bíróságon.