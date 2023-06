Amputálni kellett egy nő lábát, mert bekapta a mozgójárda a bangkoki reptéren

A mentősöknek amputálniuk kellett a bangkoki reptéren egy 57 éves nő lábát, miután azt becsípte egy mozgójárda, amikor a nő megbotlott a bőröndjében.

Az esetről készült fényképen az látszik, hogy a nő a földön ül, miközben a bal lába a mozgójárda alá szorult. Az is látszik, hogy a nő bőröndjének két kereke is kitört, és a mozgójárda oldalát szegélyező fésűk is letörtek.

photo_camera Fotó: Don Mueang Airport Facebook

A repülőtér sajnálatát fejezte ki az esettel kapcsolatban, és kártérítést, valamint az orvosi költségeinek megfizetését ígérték a lábát elvesztő nőnek. Azt egyelőre még vizsgálják, hogyan történhetett ilyen baleset.

A bangkoki reptéren működő mozgójárdák meglehetősen öregek, 1996-ban állították őket forgalomba, és 2025-ben tervezték lecserélni őket. (BBC)