Az árstop után kötelező tisztességtelenül viselkedniük a boltoknak, de a kormány rendeletben fölmenti őket

A kormány múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy augusztus 1-től vége az élelmiszerekre bevezetett árstopoknak, onnantól viszont a kereskedőknek az eddig hatósági áras termékeket be kell vonniuk a kötelező akciózásba. Hogy ez pontosan hogyan fog működni, azt eddig nem lehetett tudni, ezért szakértők és az érintett kereskedők képviselői is csak nagyon óvatosan és feltételes módban nyilatkoztak arról, milyen hatása lehet majd az intézkedésnek.

Egy héttel a bejelentés után, csütörtök este viszont megjelent a Magyar Közlönyben az élelmiszerár-stopról és a kötelező akciózásról szóló rendelet. Ebből kiderült, hogy a hatósági áras termékfajtákból legalább kettőt kell majd kötelezően akciózni, vagyis a beszerzési árnál legalább 15 százalékkal alacsonyabb bruttó áron árulni, augusztus 1 és szeptember 30 között. Hogy melyik ez a két termékfajta, azt a kereskedő döntheti el, viszont ezeket a már kötelezően akciózott termékek mellett, azokon felül, nem azok helyett kell olcsóbban árulnia, az árcsökkentésről pedig nagyon részletesen be kell majd számolnia a termék mellett.

photo_camera Ennyi tojás még gombócból is sok volna, de vajon van-e kétszer annyi, mint amire szükség van? Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Arra már az árstop végét bejelentő kormányinfón felhívták az újságírók Gulyás Gergely figyelmét, hogy a beszerzési árhoz kötött akciózással van egy kis gond: jelenleg Magyarországon ez törvényellenes. Ahogy a Hvg.hu emlékeztet, a "mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról" szóló, hatályos törvény értelmében tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, ha egy bolt beszerzési ár alatt értékesíti egy terméket. A kormány viszont ezt a problémát megoldotta annyival, hogy rendeleti szinten fölmentette az üzleteket a törvény alól, annyival elintézve a kérdést, hogy a kérdéses termékek árusításánál a törvény releváns pontját "nem kell alkalmazni".

Az árstop és a kötelező akciózás témájáról Orbán Viktor is beszélt a péntek reggeli, ezúttal Brüsszelben fölvett rádióinterjújában. Ebben azt mondta, hogy a kormány aktívan küzdött az árstopokkal az infláció ellen, ez is azon intézkedések egyike volt, amelyek lefelé törték az inflációt, és a kötelező akciózás, valamint az eddig árstopos termékek kötelező akciózása is újabb lökést adhat majd az infláció elleni küzdelemnek. Arról, hogy annak ellenére, hogy a kormány ennyire aktívan és szerinte sikeresen küzd az infláció ellen, miért Magyarországon a legnagyobb az infláció az EU-ban, arról Orbán Viktor valamiért nem beszélt.