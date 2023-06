Az orosz elit menekült, vagy testőrök mögött rettegve várta a Wagner érkezését

Bár Vlagyimir Putyin és kormánya nagyon szeretne meggyőzni mindenkit, hogy semmi komoly nem történt a hétvégén Oroszországban, és ha kell, Putyin maga buta rajzocskákkal mímeli a normalitást, az igazság az, hogy az orosz társadalmat azért eléggé megrázta, hogy pénteken egy felfegyverzett sereg foglalt el orosz városokat, lőtte le az orosz hadsereg helikoptereit és indult el Moszkva felé. Különösen a moszkvai állami és gazdasági elit volt beszarva szombaton attól, hogy a Wagner a főváros felé indult. Aki tehette, egészen Törökországig, aki nem, az csak Szentpétervárig menekült, mások a testőreik és villáik falai mögé bújva várták, hogy mi lesz, ha Jevgenyij Prigozsin zsoldosai elérik Moszkvát. Miután pedig elvonult a vihar, a Wagner-vezér és legfőbb ellenfele fejét is követelik.

Félelem és reszketés Rubljovkában

A független orosz újságírókból álló Faridaily substack blog több, az államigazgatásban és állami vállalatokban dolgozó vezetővel is beszélt arról, mit is csináltak akkor, amikor múlt hét pénteken és szombaton kiderült, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner magánhadsereg alapítója hadat üzent az orosz védelmi minisztériumnak, sőt, olyanokat is mondott, hogy hamarosan új elnöke lesz Oroszországnak, majd csapataival elfoglalta az ukrán határ közeli Rosztov városát, és elindult Moszkvának.