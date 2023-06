Beleegyezésük nélkül vezényelhetik majd a NAV állományának tagjait az országban a kormány törvénymódosítása után

Alaposan átírná a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) személyi állományáról rendelkező jogszabályt egy benyújtott módosító alapján, írja a Népszava. A legfontosabb változás, hogy amennyiben átmegy a törvényjavaslat, a NAV munkatársainak áthelyezéséhez a jövőben nem kell a munkavállaló beleegyezése, amennyiben a munkáltató átszervezésre vagy létszámcsökkentésre hivatkozik. Mint a lap írja, az új szabályok szerint

a jövőben a szolgálati jogviszony akkor is megszüntethető, ha a kormány, a miniszter vagy akár a NAV elnöke létszámcsökkenést rendel el, és mint hozzáteszik, ez akár egy leépítési hullám előszeles is lehetne.

Érdekesség, de a parlament honlapján június elsején került fel A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról” szóló törvényjavaslat, aminek címét olvasva az ember azt gondolhatta volna, hogy itt a légitársaságokra kivetett különadókról lesz szó, valójában azonban egy nagyobb szabású adócsomag lapult a szövegben.

A törvény vitája közben lement a parlamentben, és még itt sem került szóba, hogy a NAV működését alapjaiban átalakító változásokat tervezne a kormány, ezek ugyanis csak a múlt héten, a parlament gazdasági bizottság ülésén kerültek elő. A fideszes többség támogatta a módosító javaslatot, így vélhetően a parlament fideszes többsége és így jár majd el a zárószavazás után.

A tervezett változással kapcsolatban Holecz Gábor, a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete elnöke elmondta a lapnak, hogy a pénzügyőr állományban már most is nagy a fluktuáció a NAV-nál, ezért szerinte nem annyira az elbocsátásokhoz, hanem a létszámgazdálkodásban keletkező lyukak betömködésére szolgálhatnak a kormány javaslatai.

A szakszervezet korábban már nyilatkozatban is kifogásolta, hogy az átszervezéseket, elbocsátásokat lehetővé tévő szabályokról a kormány képviselői nem egyeztettek, ezzel nemcsak a jogalkotási törvényt szegték meg, de az Európai Bizottság által megkövetelt egyeztetési szabályokat is felrúgták.

Holecz elmondása szerint a módosítás „erőszakos jelleggel” oldaná meg azokon a területeken a munkaerőhiányt, ahol ez már nyilvánvaló. És mint hozzátette, a javaslat megteremti a lehetőségét annak is, hogy a hivatásos állomány tagjait, vagyis a pénzügyőröket nem hivatásos állományba helyezhessék át, de és lehetségessé válna az is, hogy a munkatársakat akár több száz kilométerre távolabb levő új munkahelyre vezényelhessék. Szerinte az új szabályok nem könnyítik meg az új munkaerő toborzását sem, hiszen eleve kevés a jelentkező, ugyanakkor az újonnan felvettek esetében sincs garancia, hogy azon a szolgálati helyen foglalkoztatják, ahova felvételkor jelentkezett.

Kifogásolták azt is, hogy míg eddig létszámleépítést a kormány vagy a pénzügyminiszter rendelhetett el, mostantól a NAV elnökének is joga lesz erre, és a lépítések elrendelésének alsóbb szintre delegálásával a szakszervezetek szerint csökken az állomány védettsége, hisz az a jövőben „házon belül” megoldható, nem kell ezzel „bajlódnia” a kormánynak.

A Népszava cikke hozzáteszi, hogy a törvényjavaslat új bértábla bevezetésére is javaslatot tesz, de erről sem tárgyalt a kormány a szakszervezetekkel, ráadásul nincs is meg a fedezete a 2024-es költségvetésben, sőt, a tervek szerint jövőre még csökkenhetnek is a bérkiadások. A szakszervezeti vezető hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban a rendőrségnél és más fegyveres szervezeteknél már lezajlott egy jelentős bérfejlesztés, ami viszont bérfeszültséget teremt a különböző fegyveres testületek között, és a pénzügyi nyomozók és a rendészeti területen dolgozó munkatársak rövid úton átigazolhatnak a rendőrséghez vagy más rendvédelmi szervhez, ahol már megtörténtek a béremelések.