Eljárás indult a 82 éves orosz író ellen, aki egy tinédzsernek fejtette ki véleményét a háborúról

Az orosz Perm városában került bajba a 82 éves író, Alexander Nikonov, aki a gyanú szerint tiszteletlen volt a hadsereggel szemben, írja a Meduza.

A Putyin által csak különleges katonai műveletnek nevezett háború kezdete óta sokat szigorodtak a törvények Oroszországban, és ma bárki bajba kerülhet, aki rosszat talál mondani az orosz hadsereg teljesítményéről. A beszámolók szerint a 82 éves Nikonov, aki baloldali nézeteket vall, és magánkiadásban számos könyve megjelent már, és május 16-án épp a város egyik terén árulta az írásait, amikor odament hozzá egy 16 év körüli tinédzser, akivel beszélgetni kezdtek az Ukrajna elleni invázióról.

photo_camera Permi utcakép Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A Meduza egy orosz oldal beszámolóját idézi, akiknek Nikonov maga mesélte el, hogy mi történt vele: eszerint az idősebb férfi azt kérdezte meg a fiataltól, hogy hogyan érzi magát attól a ténytől, hogy háború van, mire a tinédzser elkezdett összevissza beszélni Nikonov elmondása szerint arról, hogy csak az orosz világot védik meg éppen. Mire közölte vele, hogy ez nem igaz, és ha meg akarja érteni, mi a fasizmus valójában, olvassa el az ő könyvét, melynek az Orosz birodalom 1900-2020 a címe.

Nikonov az interjúban arról beszélt, hogy azért foglalkoztatja, mit gondol a fiatal generáció a háborúról, mert pár év, és ők is ott találhatják magukat a fronton. De elmondása szerint ez a fiú nem értette meg, hogy sérülten vagy holtan végezheti emiatt.

A tinédzser a beszélgetés után értesítette a rendőrséget, és a belügyminisztérium helyi irodájának emberei mentek ki érte. Elvitték a régi számítógépét, ami már alig működik. Mint Nikonov elmondta, egyáltalán nem gondolta volna, hogy a fiatal feljelentheti. Elmondása szerint most a családja is bajba került, hiszen az ügye július elején kerülhet majd az ügyintézők elé, és börtön mellett vagy helyett akár pénzbüntetést is kiróhatnak rá. Hozzátette, hogy a háborút továbbra is ellenzi, mert a háború nemcsak embereket öl, hanem az életszínvonalat is, és szerinte csak idő kérdése, míg Oroszországban mindenkinek a hideggel, az éhséggel és a halállal kell majd szembenéznie.

Arról a jelenségről, ahogy Putyin elérte, hogy újra sztálinista tempóban jelentsék fel egymást az oroszok, áprilisban hosszabban is írtunk.