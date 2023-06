Macron a szülői felelősséget hangsúlyozta, és azt kérte tőlük, hogy tartsák otthon gyerekeiket

Péntek délután Emmanuel Macron francia államfő a francia szülőkhöz fordult nyilatkozatában, arra figyelmeztetve őket, hogy a szülők felelőssége, hogy otthon tartsák gyermekeiket, és mindannyiuk nyugalma érdekében fontos a szülői felelősség teljes körű gyakorlása.

Macron a pénteki, a héten már második rendkívüli kormányülés után szólalt meg, amit a 17 éves fiú meggyilkolása után kitört, napok óta tartó zavargások miatt hívtak össze (a történtekről részletesen is írtunk pénteken). Nahel S. tovább akart hajtani egy rendőri intézkedés során, a rendőr pedig ekkor lőtte le közvetlen közelről, és az esetről videófelvétel is készült. A francia elnök korábban már elítélte a gyilkosságot, pénteki rövid nyilatkozatában viszont arról beszélt, hogy Nahel halálát kihasználják, visszaélnek vele, és a kialakult helyzetet teljesen elfogadhatatlannak nevezte.

photo_camera Fotó: DENIS CHARLET/AFP

Nem vezetett be szükségállapotot, de új intézkedéseket jelentett be, például még több rendőrt vezényelnek ki pénteken, a tömegközlekedés pedig minden városban le fog állni este kilenckor. Beszédében kitért arra is, hogy a közösségi oldalak is szítják az erőszakot, mivel a terjedő posztok az erőszak másolására ösztönzik a fiatalokat, ezért az állami hatóságok többek között a Snapchathoz és a TikTokhoz fordulnak majd, hogy vegyék le a legérzékenyebb tartalmakat.

Macron elmondta azt is, hogy szerinte az erőszakot online szervezik, és néha az a benyomása van, hogy egyesek az utcán folytatják a videójátékokat, amelyektől megrészegültek. (Reuters, MTI, BBC)