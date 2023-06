Meloni igyekezett meggyőzni Orbánt és Morawieczkit az EU-csúcson

A tervezettnél sokkal izgalmasabbá alakult a brüsszeli EU-csúcs, miután Orbán Viktor és Mariusz Morawieczki csütörtök este blokkolta a migrációs kérdésekről szóló végkövetkeztetések elfogadását. Ahogy korábban írtuk, a két vezető azt követeli, hogy a migrációs kérdésekről csak minden tagállam beleegyezésével lehessen döntéseket hozni.

Orbánnak és Morawieczkinek az fáj, hogy a belügyminiszterek tanácsa június elején minősített többséggel fogadott el egy olyan migrációs javaslatcsomagot, amelyben szerepel, hogy minden tagállamnak át kellene vennie migránsokat a túlterhelt országokból, mint Olaszország vagy Görögország, ha pedig nem akarnak befogadni embereket, akkor fizetniük kellene a bizottságnak. Orbán Viktor ezt péntek reggeli rádióinterjújában úgy interpretálta, hogy évi 10 ezer migráns befogadására kötelezné az EU Magyarországot, és arra, hogy "migránsgettókat" építsen az érkezők számára. A tanács pedig azért nyomta át ezt a javaslatot, annak ellenére, hogy Orbán szerint megállapodás volt már arról, hogy csak egyhangú döntések születnek migrációs kérdésekről, mert váltás történt a Soros-birodalom élén, Alex Soros pedig jobban részt akar venni a politikában. A Politico beszámolója szerint pénteken Giorgia Meloni olasz miniszterelnök igyekezett meggyőzni Orbánt és Morawieczkit, hogy ne blokkolják a folyamatot. Meloni érdekes pozícióban van a migrációs kérdés szempontjából: miközben a szélsőjobbos politikus jó kapcsolatot ápol közép-kelet-európai elvbarátaival, a javaslat, amit Orbán és Morawieckzi is kritizál, nagyrészt Olaszországot segíti, Meloni pedig nagyon támogatta annak elfogadását.

Fontos leszögezni, hogy a végkövetkeztetés blokkolásával a lengyel és magyar miniszterelnök a már elfogadott migrációs megállapodást nem tudja akadályozni, hiszen azt már elfogadták. Inkább csak jelezni tudják, hogy gondjuk van a megállapodás tartalmával és elfogadásának módjával is, és újra a figyelem középpontjába helyezhetik a migráció kérdését, és persze saját magukat.