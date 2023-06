Orbán és Morawieczki lázadása megakasztotta az EU-csúcsot

Minden simán ment a Brüsszelben tartott EU-csúcson, csütörtökön még akár az is fölmerült, hogy a találkozó pénteki napjára már alig maradnak átbeszélni való ügyek az állam-és kormányfők listáján. Aztán jött Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki, és homokot szórtak a gépezetbe: a magyar és lengyel kormányfő blokkolta a migrációról szóló végkövetkeztetés elfogadását, ami miatt a tárgyalások éjszakába nyúltak, hogy aztán hajnali 1 körül úgy álljanak föl a vezetők az asztaltól, hogy inkább megpróbálják majd újra pénteken.

A Politico Orbán és Morawieczki kiállását "migrációs lázadásként" jellemezte: a két vezető az ellen tiltakozott, hogy a június elején az Európai Tanács minősített többséggel fogadta el a migrációs reformcsomagot, amelyben az is szerepel, hogy a tagállamoknak adott esetben be kell fogadniuk menedékkérőket a nagy migrációs nyomás alatt álló országokból, mint amilyen például Olaszország vagy Görögország. A magyar és a lengyel kormány régóta harcol az ellen, hogy kötelezően be kelljen fogadnia migránsokat. Orbán és Moravieczki viszont csütörtök este nem azt akarta elérni, hogy vonják vissza a már elfogadott javaslatot, hanem hogy a jövőben a migrációs kérdésekről egyhangúan döntsenek a tagállamok, vagyis lényegében akár egy ország is blokkolhassa az ilyen döntéseket. Amíg pedig erre nem tesznek ígéretet a tagállamok, a két ország nem tudja elfogadni az agendán lévő migrációs végkövetkeztetéseket. Orbánék kiállása kisiklatta a csúcsot, a HVG.hu cikke szerint emiatt az állam-és kormányfők vacsoráját csak fél 11-kor tudták elkezdeni, amelynek nagy része azzal telt, hogy Emanuel Macron francia miniszterelnök, Olaf Scholz német kancellár és még páran megpróbálták meggyőzni Orbánt és Morawieczkit, sikertelenül. Így pénteken újra neki kell futni, a nap nagy része tehát várhatóan ismét azzal telik majd, hogy győzködik a magyar és lengyel miniszterelnököt.

photo_camera Mateusz Moravieczki és Orbán Viktor köszönti Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt az EU-csúcson Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A magyar kormány még hivatalosan nem kommunikált sokat arról, mi történt az EU-csúcson, egyedül Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója írt annyit a Twitteren, hogy komoly harcok zajlanak a migrációs megállapodásról a migrációpárti erőkkel, és kitett egy magyar és lengyel zászlócskát. A Politico cikke szerint viszont maga a megállapodás marad, akármi is történik pénteken, hiszen azt már elfogadták a tagállamok.

A csúcs csütörtöki ülésén Ukrajnával kapcsolatban sikerült elfogadni végkövetkeztetéseket, amelyekben az EU vezetői ismét elítélik az orosz agressziót és biztosítják Ukrajnát az pénzügyi, katonai és humanitárius támogatásukról. Videón csatlakozott a tárgyalásokhoz Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.