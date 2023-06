Orbán: Az EU arra akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy migránsgettókat építsen

Migrációs háború zajlott csütörtök este a Brüsszeli EU-csúcson, vannak, akik még a kötözésen vannak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában, a rádió brüsszeli stúdiójában. A kormányfő szerint péntekre újabb komoly csaták várhatók, most az unió költségvetésének módosításával kapcsolatban, amivel a bizottság Ukrajnának és a saját dolgozóinak adná a magyar adófizetők pénzét.

Migránsgettók és Soros-puccs

Ahogy korábban írtuk, Orbán és lengyel kollégája, Mateusz Moravieckzi megakasztották az EU-csúcsot, blokkolva a migrációs végkövetkeztetés elfogadását és azt követelve, hogy a jövőben az Európai Tanács egyhangúan döntsön migrációs kérdésekről. A Politico ezt migrációs lázadásnak nevezte beszámolójában, Orbán Viktor viszont a Kossuth Rádiónak azt mondta, ez nem lázadás volt, hanem szabadságharc. Erre a szabadságharcra pedig azért van szükség, mert a belügyminiszterek tanácsa puccsszerű döntéssel, minősített többséggel elfogadott egy javaslatcsomagot június elején, amelyben több olyan intézkedés is szerepel, amely Magyarország számára elfogadhatatlan. Orbán értelmezése szerint például kötelező migránskvótákat vezetnének be, Magyarországnak pedig szerinte évente legalább 10 ezer migránst kellene befogadnia, sőt, az EU arra is kötelezné az országot, hogy "migránsgettókat" építsen a befogadásukra. Orbán puccsszerűnek minősítette a júniusi döntést, amit szerinte az magyaráz, hogy váltás történt a Soros-birodalomban, Alex Soros pedig bejelentette, hogy aktívabban akar hatni a politikára. Azért is volt a magyar kormányfő szerint puccsszerű a döntés, mert szerinte korábban már megegyeztek a kormányfők arról, hogy migrációs kérdésekben úgy lehet majd új szabályokat hozni, ha azokkal minden tagállam egyetért, vagyis egyhangú döntések lesznek. Ezt akarja most elérni a magyar és lengyel kormány.

photo_camera Mateusz Moravieczki és Orbán Viktor köszönti Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt az EU-csúcson. Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

És hogy miért vannak sokan a migráció pártján a nyugati politikusok közül? Ezt Orbán így foglalta össze: "Vannak, akik összekeverik a vendégmunkás szabályozást a migrációval, azt remélik, hogy hozzájutnak itt kiképzett felnőtt munkaerőhöz. Én mindig mondom nekik, hogy én láttam a hordákat átvonulni Magyarországon. Hát abból a német ipar számára dolgos munkáskezek nem kerülnek ki, tehát ezt félreértik. Van, ahol ideológiai nyomás van, és azt gondolják, az lesz a jó világ, hogyha nem lesznek határok, és mindenki szabadon mozoghat. Nekik meg azt szoktam mondani, hogy de hát ember, fölrobbantják a polgáraitokat. Hát terrorcselekmények vannak. Egymás után a közbiztonság leromlik. Olyan állapotok vannak egyes nyugati nagyvárosokban, hogy kockázatos betenni oda a lábunkat. De ennek ellenére mégis óriási nyomás van. Az egész mögött persze mindig a Soros NGO hálózat található, amely nagy befolyást gyakorol a médiára és a médián keresztül pedig a politikusokra."

A pénzen megy majd a következő harc

Orbán Viktor szerint pénteken újabb nagy csata várható, ezúttal az Európai Bizottság költségvetési módosító javaslatáról. Erről a miniszterelnök már az EU-csúcs előtt beszélt egy Facebook-videóban, vagyis ez volt a nagyobb ütközet, amire készült, nem a migrációs vita.

Itt arról van szó Orbán szerint, hogy bár a tagállamok megállapodtak az uniós költségvetés elfogadásakor, hogy nem fogják azt módosítani később, az Európai Bizottság mégis benyújtott egy költségvetési javaslatot, amelyben sok százmilliárdos plusz befizetést várna el a tagállamoktól. Orbán szerint arról van szó, hogy elfogyott a pénz, a bizottságban pedig "pénzügyileg a csőd szélére sodorták az Európai Uniót". A miniszterelnök elmondása szerint a bizottság arra készül, hogy

újabb 50 milliárd eurós csomagot adjon Ukrajnának,

18-19 milliárd eurót kérjen arra, hogy a helyreállítási alap forrásaihoz fölvett hitel megnőtt kamatát visszafizesse

és a saját bürokratáinak fizetését is megemelje.

Orbán azt mondta, hogy ezek a tételek elfogadhatatlanok Magyarország számára. Ukrajnának például korábban már fizetett 70 milliárd eurót az EU, így többek között a magyar adófizetők, de nem tudjuk, azt mire és hogyan költötték el. Ráadásul szerinte az EU már a teljesítőképessége határán van Ukrajna támogatásában, ez a pénz pedig nem visz közelebb a békéhez. "Két iskola van az ukrajnai háborút illetően. Az egyiknek van hangja, a másiknak az enyémen kívül nincs. Az egyik iskola, a nagyok, a többség azt mondja, hogy amit eddig csináltunk, az jó. Csak folytatni kell. (...) Én meg azt mondom, hogy eltelt másfél év. Ezt csináltuk, amit csináltunk. Az eredmény az zéró, sőt negatív, tehát Oroszországot nem győztük le. Az orosz politikai vezetés a helyén van, az orosz gazdaság köszöni szépen, jól van, ehhez képest mi szenvedünk a magas inflációtól, nincs már pénzünk arra, hogy az ukránokat támogassuk."

photo_camera Orbán Viktor az EU-csúcson. Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A helyreállítási alapból pedig Magyarország és Lengyelország semennyit nem kapott (a miniszterelnök nem részletezte, hogy miért), így "teljesen nevetségesnek, abszurdnak, lehetetlennek tartjuk azt a kérést, hogy adjunk oda egy olyan hitelhez, kamatnövekmény céljából plusz pénzt, amelyből a nekünk járó összeget soha nem kaptuk meg." A bizottság ráadásul úgy kér több pénzt a tagállamoktól, többek között a dolgozói fizetésemelésére, hogy Orbán szerint az Európai Szemeszter nevű dokumentumban azt kéri a bizottság a magyar kormánytól, hogy szüntesse meg a rezsicsökkentést. "Tehát a magyar emberek otthon fizessenek többet a rezsiért, küldjünk ide több pénzt, amiből nekik lesz plusz fizetésük."

Orbán szerint hosszú harc indul majd pénteken az EU-csúcson a költségvetésről: " a bizottság jön egy másik javaslattal, akkor egyenként próbálják majd kivásárolni a tagállamok szavazatait, és akkor majd Brüsszelben ez menni szokott, próbálják a bürokraták előre lökdösni az ügyet, meglátjuk, meddig jutnak, egy dolog világos, mi, magyarok nem tudjuk elfogadni, hogy a rezsicsökkentést megszüntessék Magyarországon, nem adunk pénzt arra, hogy itt a bürokraták fizetését megemeljék, nem adunk pénzt addig Ukrajnának többet, amíg meg nem mondják, hogy hova lett az a 70 milliárd, amit korábban adtunk".