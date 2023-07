13 év forgatás után jött rá a rendező, hogy mi az, amiről filmet készített

Első ránézésre az Apolonia, Apolonia című dán dokumentumfilm csak egy szokásos „művészetről szóló dokumentumfilm”.

Valójában sokkal több ennél.

Nem arra vállalkozik, hogy megfejtse egy művész titkát.

A film nemcsak a dokumentumfilm-kedvelők körében robbant nagyot világszerte, de a díjakat is sorra zsebeli be. Többek között megkapa a legrangosabb nemzetközi dokumentumfilmes fesztivál, az International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) legjobb filmnek járó díját, nyert Hongkongban és Koppenhágában is.

13 év forgatás

A dán dokumentumfilm egy Apolonia Sokol nevű festőművész lányról szól, akit a rendező, Lea Glob 13 éven keresztül filmezett. Apolonia nem azzal érdemelte ki a rendező figyelmét, hogy tagadhatatlanul hasonlít Frida Khalóra, hanem azzal, ahogy felnőtté vált.