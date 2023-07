Kövér László: A magyarságot a következő ezer évben sem lehet felszámolni

A Kárpátok gyűrűjében ma is a magyar nyelvet beszélők tábora a legnépesebb, ami azt mutatja, hogy a magyarságot sem az elmúlt ezer esztendőben nem lehetett, sem a következőben nem lehet felszámolni – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a barcasági csángókhoz intézett beszédében az erdélyi Pürkerecen.

photo_camera Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az esemény fővédnöke (j2) a Brassó megyei Tatrangból induló, Pürkerecre tartó II. Barcasági és királyföldi csángó-magyarok zarándoklatán 2023. július 1-jén. Fotó: Kátai Edit/MTI/MTVA

A Brassó megyei, hétfalusi csángómagyar településen tartották a II. Barcasági és Királyföldi Csángó Magyarok Zarándoklatát a térség evangélikus hívei.

Kövér László az evangélikus templom melletti téren azt mondta: 1489-ben Mátyás király elrendelte, hogy Erdélyben a Brassóban használt hossz- és súlymértékeket kell alkalmazni, hogy véget vessen a különböző mértékegységek által lehetővé vált csalásoknak. Kövér szerint napjainkban is van valami a Barcaságban, amit hasznos volna etalonná emelni egész Európában: „a megmaradás őserejének mintáját”, ami a barcasági csángómagyarok borica férfitáncában lakozik a leginkább.

„A borica táncot az idők során sokszor betiltották, a derék Zajzoni Rab István például 1861-ben keserűen azt írta, hogy »a borica sok más ősi ünneppel együtt sírba szállt«. Ám a borica mindig feltámadt, mint a barcasági csángók népe, amely ma is táncolja, és ma is erőt merít belőle”

– mondta a házelnök, aki szerint szükség volt és lesz az újjászületés ezen megtartó őserejére.

photo_camera Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az esemény fővédnöke (k, elöl) a Brassó megyei Tatrangból induló, Pürkerecre tartó II. Barcasági és királyföldi csángó-magyarok zarándoklatán 2023. július 1-jén. Fotó: Kátai Edit/MTI/MTVA

A házelnök emlékeztetett, hogy július 4-én lesz az évfordulója a magyar honfoglalás műveletét katonailag lezáró, 907-es pozsonyi csatának, amikor a magyarok döntő győzelmet arattak az egyesített nyugati seregeket vezető bajor őrgróf hadai fölött.

Akkor látott napvilágot a latin mondás (Ugros eliminandos esse), miszerint a magyarság felszámolandó. A baljós szállóige az elmúlt ezer évben többször megkísértette a nemzetet, de a megmaradás magyar ősereje nem hagyta, hogy a végzet beteljesedjen – mondta Kövér László, aki szerint „nagy áldozatok, gyötrelmek és veszteségek árán, de a magyarságban az összetartozás ereje erősebbnek bizonyult, mint azon erők, amelyek szét akarták szakítani”.

Kövér szerint a magyarság ideig-óráig történő kiszorításával ma is próbálkoznak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bukaresti kormányból történt minapi kiszorítása is ezt mutatja. „A romániai magyarság vezető pártja, az RMDSZ létrejötte óta lojális a román államhoz, és hűséges a magyar nemzethez; létrejötte óta elkötelezett az euroatlanti értékek iránt; létrejötte óta erősíti a Romániában és a kelet-európai térségben a politikai stabilitást és az etnikai békét” – mondta, megköszönve Kelemen Hunor pártelnöknek és az RMDSZ-nek „a szakszerű kormányzati munkát”. Arra intette a szövetség politikusait, hogy „ne feledjék a borica tanulságát”, mert a politikában is igaz: akiről azt gondolják, az elmúlásba taszították, mindig újult erővel kel életre.

photo_camera Fotó: Kátai Edit/MTI/MTVA

A házelnök kifejtette: napjainkban Európában két tábor kezd felseregleni: a józan ész tábora, ami azt akarja, hogy Európa az európai embereké maradjon, és az ezzel szemben állóké. Arra intette a barcasági magyarokat, hogy mindenképp őrizzék meg a borica táncot, „és hitükkel, munkájukkal és szavazatukkal” erősítsék a józan ész magyar, román és európai táborát.

Kövér az egyházi esemény után a közmédiának azt mondta: jelenléte a zarándoklaton elsősorban azt jelzi, hogy az anyaország, a teljes magyar közösség számontartja a barcasági csángókat. Szerinte az ilyen rendezvények az adott közösség tagjainak is bizonyítják, hogy létezik és van jövője. Ez minden közösség esetében igaz, de a kisebbségi közösségekre, ahol „mindennap meg kell küzdeni a létért”, még inkább – mondta a házelnök. (MTI)