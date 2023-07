150-nel száguldhatott és versenyezhetett is a halálos Árpád hídi balesetet okozó autós

130-150 kilométer per órával mehetett az az autós, aki péntek éjjel a fővárosban, az Árpád hídon okozott halálos balesetet. A sofőr letarolta a szalagkorlátokat, halálra gázolt egy épp ott tekerő biciklist, aztán visszapattant az útra, ahol egy másik autóval ütközött. A balesetben a két sofőr és a biciklis megsérült, utóbbi, egy 26 éves férfi a kórházban belehalt a sérüléseibe.

photo_camera Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

Az RTL-nek nyilatkozó igazságügyi szakértő szerint a szalagkorlát csak a hídon engedélyezett sebességtartományban véd – az Árpád hídon maximum 70-nel lehet menni–, de a balesetet okozó sofőr valószínűleg jóval gyorsabban, 130-150 kilométer per órás sebességgel is száguldozhatott. Erre lehet következtetni abból is, hogy az autók több mint száz métert sodródtak az ütközés után.

A baleset körülményeit még vizsgálják, a sofőr ellen büntetőeljárás indult. Vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a két autós versenyzett egymással.