Figyelmeztették a Corvinus vezetői az etikai vizsgálatot indító oktatót

Folytatódik a Budapesti Corvinus Egyetemen elindult etikai eljárások története: az egyetem kommunikációs és jogi vezetői figyelmeztetésben részesítették az oktatót, aki az etikai eljárásokat elindította.

Ahogy korábban részletesen írtunk róla, az egyetemen több etikai vizsgálat is indult, amiért egy hallgatót a többiektől fizikailag elkülönítve, egy kifejezetten neki készített vizsgasor alapján vizsgáztattak le, azok után, hogy többször megbukott a tárgyból, és akinek gazdag, jelentős MOL-részesedéssel rendelkező szülei az egyetem vezetésénél járta közben az ügyében. A februárban indult vizsgálatok közül kettőben az egyetem etikai bizottsága azt állapította meg, hogy két egyetemi vezető etikai vétséget követett el, amikor megkülönböztetett módon vizsgáztatták a diákot. Május végén aztán az egyetem rektorhelyettese másodfokon fölmentette a két egyetemi vezetőt, úgy, hogy közben azt nem vitatta, hogy az oktatók elkövették a vétséget, ami miatt az Etikai Bizottság elmarasztalta őket.

Az etikai eljárásokról az egyetem maga nem nagyon kommunikált, arról, hogy egyáltalán zajlottak ilyen eljárások, onnan tudunk, hogy Ádám Zoltán, az egyetem Közgazdasági Intézetének docense, aki az eljárásokat kezdeményezte, arról beszámolt az egyetem szakszervezeti tagjainak Facebook-csoportjában, ezek a levelei pedig kiszivárogtak a sajtónak. Az egyetem vezetése június közepén pont ezek miatt a levelek miatt figyelmeztette az oktatót, mert szerintük azzal megszegte az egyetem kommunikációs- és GDPR szabályait. Ezekről a figyelmeztetésekről szintén az egyetem belső nyilvánosságában megjelent levelekből tudunk: a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének egyetemi elnöke, Toronyai Gábor június 20-án adott ki egy nyilatkozatot, majd Ádám Zoltán a múlt héten újabb levélben számolt be a fejleményekről.

A szakszervezeti vezető levelében azt írja, hogy Ádám Zoltán az etikai eljárásokról írt beszámolóiban messzemenően törekedett a személyiségi jogok tiszteletben tartására és az egyéb szabályok betartására. “Ettől függetlenül, semmilyen kommunikációs és GDPR-szabályozás sem szolgálhat azonban ürügyül az etikai ügyek eltussolására és az azokat feltáró egyetemi munkatársak és testületek elhallgattatására. Az Egyetem reputációja nem azt kívánja, hogy az etikai ügyekről ne essék nyilvánosan szó, hanem azt, hogy azokat megnyugtatóan és az egyetemi etikai normákkal összhangban kezeljék az azért felelős döntéshozók. A GDPR-szabályok vagy a személyiségi jogok védelme nem adnak felhatalmazást a történteknek az egyetemi közösség előli eltitkolására.”

photo_camera Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, a Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Mint Toronyai írja, az egyetemi szakszervezet kiáll Ádám Zoltán mellett, “és elutasítja az etikai ügyek szőnyeg alá söprésének szándékát”, az etikai ügyek feltáróinak megfélemlítését. “Az egyes hallgatók értékelése ezzel ellentétben nem az egyetemvezetés, hanem az őket oktató kollégák feladata, akiknek joga és kötelessége a hallgatók szakmailag megalapozott és minden szempontból megkülönböztetésmentes értékelése. Elvárjuk, hogy az Egyetem vezetése tartsa ezt tiszteletben, és ezt tegye egyértelművé az egyetemi közösség előtt.”

Ádám Zoltán a múlt héten közzétett levelében azt írja, hogy visszautasította az Apáti-Tóth Kata kommunikációs vezetőtől és Bíró Barbara jogi vezetőtől kapott figyelmeztetéseket. Mint írja, az egyetem kommunikációs szabályzata azt szabályozza, hogy a Corvinus alkalmazottai hogyan nyilatkozhatnak az egyetem nevében, ő pedig a leveleiben a saját nevében nyilatkozott. “Ehhez jogom van, amit nem korlátoz az egyetem kommunikációs szabályzata, ahogyan azt Apáti-Tóth Kata maga is megerősítette egy korábbi email-váltásunk során” - írja az oktató, aki korábban a kommunikációs szabályzat átalakítása miatt is beperelte az egyetemet, mert úgy látta, a módosított szabályzat korlátozná az egyetemi polgárok alkotmányos jogait. Akkor a tiltakozás miatt az egyetem visszavonta a módosítást.

A személyiségi jogi aggályok kapcsán Ádám azt írta, hogy kollégáknak küldött tájékoztatásában nem nevezte meg az etikai vizsgálatok alanyait, csupán annyit írt róluk, hogy kivétel nélkül vezető állású egyetemi alkalmazottak. Egyedül Szabó Lajos rektorhelyettest nevezte meg név szerint, aki másodfokon döntött az etikai ügyekben.