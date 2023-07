Már Macron hatalmát veszélyeztetik a francia zavargások

Már az ötödik éjszaka tartanak a zavargások Franciaországban azután, hogy egy rendőr lelőtt egy 17 éves fiatalt Párizs Nanterre. Az esetről szóló összefoglaló cikkünknet itt lehet elolvasni.

photo_camera Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A BBC most megjelent, részletes helyszíni riportja többek között Emmanuel Macron politikai felelősségét is taglalja. A tüntetések nyomán kialakult válság politikailag is gyengíti az elnököt. Nyomás alá került minden oldalról. A baloldal most azzal vádolja, hogy elhanyagolja a szegényeket, a jobboldal pedig azt követeli, hogy keményebben lépjen fel az utcai erőszakkal szemben és rendeljen el rendkívüli állapotot az országban.

Az események miatt Macron már kénytelen volt otthagyni az uniós vezetők múlt heti csúcstalálkozóját, hétvégén pedig le kellett mondania németországi látogatását.

photo_camera Fotó: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP

Közben francia lapok azt pedzegetik, hogy vajon biztonságban megtartható-e a villág legnagyobb kerékpáros versenyének, a Tour de France-nak a befutója, amelyre három hét múlva kerlne sor épp a Champs Elysée-n, ott, ahol a tüntetések központi helyszíne van.

photo_camera Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A halott tinédzser családja is megszólalt a sajtóban. Elmondták, hogy ők csak igazságszolgáltatást szeretnének, azt, hogy a Nahelt lelövő rendőrt ítéljék el. „Soha nem szólítottunk fel gyűlöletre vagy zavargásokra" - mondta el egy rokon a BBC-nek. A tüntetések erőszakossága ezért nem tetszik nekik, azok befejezésére szólították fel az embereket.