Szoboszlai Haalandtól is kapott ingatlantippet

Interjút adott a Nemzeti Sportnak a vasárnap az RB Leipzigből a Liverpoolba szerződött Szoboszlai Dominik. A beszélgetésnek két igazán érdekes pontja volt.

Azt már lehetett tudni, hogy Szoboszlaié lesz a Steven Gerrard (és az elmúlt években a most Brémába igazolt Naby Keita) által viselt 8-as mez. Most kiderült, hogy a magyar futballista 15 éves kora óta visel egy Gerrard-idézetet a karján, miszerint a tehetség isteni áldás, de munka nélkül semmit sem ér. Kiskorában Gerrard volt a kedvenc játékosa, de a Liverpool csak most lett a kedvenc klubja.

A Salzburgban Szoboszlai és a Manchester Cityben játszó gólkirály, Erling Haaland csapattársak voltak, és azóta is baráti a viszony közöttük. Angliában már fel is vették a kapcsolatot egymással, sőt, a norvég futballista az ingatlankeresésben is adott tanácsot, és könnyen lehet, hogy szomszédok lesznek. Az egymástól 50 kilométerre fekvő két nagyváros között félúton ugyanis van egy nyugodt övezet, ahol megőrizhető a privát szféra, és ahol több híres játékos is lakik. Szoboszlai hétfőn nézi meg a települést.

Hetvenmillió euróval Szoboszlai a Liverpool történetének harmadik legdrágább játékosa. A 80 milliós uruguayi Darwin Núñez és a 84,65 milliós holland Virgil van Dijk előzi csak meg.