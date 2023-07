Átfogó hadműveletbe kezdett Izrael Ciszjordániában

Folytatódtak, mi több, eszkalálódtak az összecsapások a megszállt palesztin területeken, Ciszjordániában a dzsenini menekülttáborban, mely ellen hétfőre virradóra az izraeli légierő az elmúlt két évtized legsúlyosabb légicsapását mérte. A BBC jelentése szerint az éjjel az izraeli hadsereg katonái palesztin fegyveresekkel csaptak össze az elmúlt évek legkiterjedtebb szárazföldi műveletében.

photo_camera Buldózerekkel törnek utat a katonák a dzsenini menekülttáborban, ahol hétfőre virradó éjszaka kezdett kiterjedt műveletbe az izraeli hadsereg. Fotó: SOPA Images/Nasser Ishtayeh / SOPA Images/Si

Palesztin egészségügyi források szerint a harcokban eddig kilenc palesztin vesztette életét, és százan megsebesültek.

Az izraeli kormány közlése szerint a művelet célja, hogy a dzsenini menekülttábor ne lehessen többé terroristák menedéke. A hadsereg tájékoztatása szerint nincs időhöz kötve a művelet, de az akár órákon, vagy napokon belül is véget érhet

photo_camera A palesztin fegyveresek új generációjának otthonául is szolgáló menekülttábor lakói abroncsok égetésével igyekeznek akadályozni a hadsereg műveleteit. Fotó: JAAFAR ASHTIYEH/AFP

.

A dzsenini menekülttábor vitathatatlanul bázisa volt a palesztin fegyveresek új generációjának, akik komoly vitában állnak a Palesztin Hatóság vezetésével is. A táborra az elmúlt évben többször is csapást mért az izraeli hadsereg, mert az itt működő palesztin csoportok több gyilkos támadást is elkövettek izraeliek ellen, valamint menedéket adtak más palesztin támadóknak is.

A BBC jelentése szerint hétfő éjszaka, húsz órával a művelet kezdete után még több száz izraeli katona harcolt a menekülttábor területén. A szárazföldi erőket drónok biztosították, puskaropogástól és robbanásoktól volt hangos a környék egész nap a táborban, mely 18000 palesztin otthona. A hadsereg zárt műveleti területté nyilvánította az egész tábort, aminek elvágták az elektromos ellátását, és a telefonvonalait is.

Bár az izraeli hadsereg szerint katonáik pontos hírszerzési értesülések alapján dolgoznak, és egyáltalán nem céljuk ártani a polgári lakosságnak, a közeli kórházak jelentése szerint nagyon sok a sebesült. Jovana Arsenijević, az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezet képviselője szerint az egyik közeli kórházban már több mint kilencven sérültet ápolnak lőtt, vagy a bombák repeszei okozta sebekkel.

Az izraeli hadsereg az éjjel ötszáz palesztin családnak megengedte, hogy elhagyja a menekülttábort, közülük sokan feltett kézzel, fehér zászlót lengetve távoztak. De a távozók közül néhány férfit és kamasz fiút kiszűrtek és feltartóztattak.

A BBC beszámolója szerint a helyzet még tovább romolhat, mert bár Eli Cohen izraeli külügyminiszter szerint a hadseregnek egyáltalán nem célja a dzsenini menekülttáboron kívül is folytatni a műveletét, az összecsapások miatt más palesztin területeken, például a Hamász uralta Gázai-övezetben is tiltakozások robbantak ki. És minél inkább elhúzódik a dzsenini művelet, annál nagyobb a veszélye a harcok továbbgyűrűzésének is. (Via BBC)