Felgyújtották a lakótársukat, aztán fogva tartották, hogy ne derüljön ki

Két férfi féltékenységből többször bántalmazott egy nőt, akivel együtt éltek, egy alkalommal meggyújtották a nő ruháit, majd, hogy a sérülések ne derüljenek ki, fogva tartották a nőt, és a telefonját is elvették. A két elkövető ellen 2022 augusztusában emberölés kísérletének bűntettében emelt vádat a Fővárosi Főügyészség.

Az ítélet szerint a két férfi bűntárs közösen használt egy budapesti lakást, ahová az egyikőjük barátnője is beköltözött. A sértett nő több férfival is kapcsolatot tartott, ezért állandósult a féltékenység és a veszekedés az együttélésük során. A két férfi lakótárs közösen bántalmazta a nőt, azonban az enyhén értelmi fogyatékos sértett nem mert a rendőrséghez fordulni. 2021. április 24-én egy újabb veszekedés után a szállást biztosító terhelt égésgyorsítót öntött a sértett ruházatára, és azt meggyújtotta. Ezt észlelve a nő élettársa a sértettet a fürdőszobába vitte, és hideg vízzel lelocsolta, azonban az elszenvedett égési sérülések ellátásához orvosi segítséget egyikük sem kért. A két férfi napokon keresztül bezárva tartotta, és felváltva őrizte a sértettet, tőle a telefonját is elvették.

Az égési sérüléseket okozó férfi pár nap elteltével megkérte egy nőismerősét, hogy járjon fel a lakásba őrizni a sértettet, vele pedig elhitette, hogy aki vigyáz rá, az gyógytornász.

2021. május 10-én, miközben a szállásadó fürdött, a sértett megtalálta a lakáskulcsot, az utcára menekült, és egy buszmegállóban segítséget kért. Ezt követően kórházba szállították, ahol az elfertőződés veszélye miatt életveszélyes állapotban lévő nő kezelését megkezdték, aki sérüléseiből egy év elteltével felgyógyult.

A Fővárosi Törvényszék 2023. május 8-án kihirdetett elsőfokú ítéletével a már többszörösen büntetett férfit bűnösnek mondta ki különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és más bűncselekményekben, melyért őt 18 év fegyház büntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. A férfi bűntársát személyi szabadság megsértése, valamint aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett testi sértés bűntette miatt 4 és fél év börtönbüntetéssel és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetéssel sújtotta, míg női segítőjüket bűnpártolás bűntette miatt 1 év 8 hónap végrehajtandó szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen valamennyi elkövető és védőik felmentésért, illetve hatályon kívül helyezés érdekében, továbbá a büntetés enyhítése miatt fellebbezett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a védelmi indítványok elutasítását kezdeményezte a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblánál.