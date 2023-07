Kína nyersanyagexportkorlátozással vágott vissza a csipháborúban

Kína a csipgyártáshoz létfontosságú nyersanyagok kivitelének korlátozásával vágott vissza az Egyesült Államokkal és nyugati szövetségeseivel kirobbant csipháborúban. A kínai kormány döntése alapján augusztustól kiviteli engedélyt kell kiváltania azoknak a vállalkozásoknak, amelyek galliumot és germániumot, két ritka fémet akarnak exportálni.

Kína a legnagyobb termelője a két, a csipgyártásban létfontosságú nyersanyagnak.

A kínai exportkorlátozás válasz az Egyesült Államok idén bevezetett szankcióira, melyek keretében Joe Biden megtiltotta a fejlett mikrocsipek kínai exportját. A csipháborúhoz a nyugati szövetségesek is csatlakoztak, Hollandia és az Egyesült Államok a csipgyártáshoz szükséges fejlett eszközök exportját is megtiltották.

Kína ugyan maga is nagy csiptermelő, de nem a legfejlettebb technológiával termel. A legújabb csipek gyártásához nincsenek, és az exporttilalom miatt most nem is lehetnek megfelelő eszközei.

A kínai lépés annyiban váratlan, hogy azt közvetlenül Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter csütörtöki látogatása elé időzítették. Yellen látogatásától korábban azt remélték, hogy némi enyhülést hozhat az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban, mivel ő maga arról beszélt, hogy a kereskedelmi kapcsolatok megszakításával mindkét fél veszítene. "Úgy vélem, mind Kína, mind mi gyarapodnánk, ha kereskedelmi kapcsolataink a lehető legnyitottabbak lennének. Katasztrofális volna számunkra, ha megpróbálnánk leválni Kínáról" - mondta. (Via BBC)