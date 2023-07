NERceg: Somlai Bálint 179 millió forintért árulja a kétéves, használt, elefántcsontszínű Ferrariját

Német weboldalon árulja megunt, mindössze kétéves, hibrid meghatású Ferrariját Somlai Bálint, a NER egyik erős érdekcsoportja, a Matolcsy-klán tagja.

Az ára 476 ezer euró, 4 (négy) motor van benne és ezer lóerős.

A hirdetésben még csak nem is titkolták, hogy ki a tulajdonosa.

De honnan van ennyi átalakult közpénze Somlainak?

476 ezer eurós, vagyis nagyjából 179 millió forintos áron hirdetik egy német weboldalon a Matolcsy-klánba tartozó Somlai Bálint elefántcsontszínű, hibrid, ezer lóerős Ferrari SF90 Stradale luxus sportkocsiját - szúrta ki a 444 egyik előfizetője.

A szuperautók világát kevésbé ismerőket meglepheti, hogy az autóról felrakott képek között akad egy, ami kizárólag a 4 felnit mutatja:

A dolog kevésbé furcsa, ha az ember megtudja, hogy önmagában a négy, szénszálas anyagból készült, titán kerékcsavarokkal rögzített felni több mint 28 millió forintba kerül. Vagyis egy felni ára annyi, mint egy új Suzuki Swifté tokkal-vonóval.

Ez a valaha gyártott legerősebb és leggyorsabb utcai Ferrari, és még a maga luxuskategóriájában is annyira ritkaságnak számít, hogy ez a példány szinte szó szerint azóta szerepelt a hírekben, hogy Somlai kigördült vele a kereskedés kapuján. Eleve négy motort szereltek bele: egy robbanómotort és három elektromosat. A vadonatúj, 2021. elején gyártott Stradale ugyanis alig 10 kilométert tett meg, amikor 2021. február 27-én végén már le is fotózta egy luxuskocsirajongó a milánói Bulgari hotel előtt. A következő, nyilvánosan publikált fotó pár nappal ezután, március 6-án már Tihanyban készült a ritka kocsiról, hogy Németh Dániel fotóriporter április 24-én Budán, a Csévi utcában már azt rögzítse, amint az autóba Matolcsy Ádám jóbarátja, a Matolcsy apja vezette jegybankkal sok tízmilliárd forintos üzleteket kötő Somlai Bálint vállalkozó száll be.



photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Bár az autó a ritkasága miatt könnyen beazonosítható, a német online hirdetésbe ráadásul beleírták azt is, hogy az eladója a Safe Management Zrt. Ez pedig Somlai Bálint cége.



De ki ez a 33 éves vállalkozó, akinek a kétéves, csereérett használt autója is 179 milliót ér?



Somlai Bálint a NER egyik leggazdagabb gazdasági értelemben vett Családja, a Matolcsy-klán tagja. A klán folyamatos gazdagodásának alapja, hogy az Apa, Matolcsy György a jegybank elnöke, korlátlan hozzáféréssel annak vagyonához. (Somlai Raw Development nevű cége jelenleg is az MNB székházának 55 milliárd forintos felújításán dolgozik.) A Család vér szerinti részét ő és fia, Matolcsy Ádám alkotják, hozzájuk csatlakozik Matolcsy Ádám két, hozzá nagyjából hasonló korú barátja, Száraz István és Somlai Bálint. Bár az ő üzleteikről számtalan tényfeltáró újságcikk jelent meg, ezeknél is erősebb utalás a szoros együttműködésükre, hogy az egymással baráti viszonyban lévő, szabadidejét is gyakran együtt töltő társaság tavaly demonstratív módon egy helyre költöztette egy rakás cégüket és tőkealapjukat, összesen 43 darabot.

Nem is akárhová: a rózsadombi Pusztaszeri út 59. alá, az MTA egykori Központi Kémiai Kutató Intézete helyén létrehozott gigantikus irodaparkba.

Somlai Bálint minden fontos érdekeltségét ideköltöztette, így a nevét viselő kvázi anyacéget, a Somlai Invest Zrt.-t, valamint az ingatlanozásban és építésben utazó RAW cégcsoportot, illetve a gép-, tárgyieszköz-, széfkölcsönzéssel, illetve földi, vízi és légi járművek lízingelésével foglalkozó Safe-cégeket is. Ezek egyike árulja az autót. A RAW Development eredeti alapítója egyébként Szemerey Tamás, Matolcsy György unokatestvére volt. (Ha mélyebben érdekel a Matolcsy-klán üzleti birodalma, illetve a Pusztaszeri út óriástelek sztorija, olvasd el ezt a remek Válasz Online-cikket!)

Új kocsit venni lesz miből. Amellett, hogy a RAW Development tatarozza éppen az MNB-székházat 55 milliárdért, még csak egy év ketyegett le abból a hároméves szerződésből, aminek értelmében a szintén Somlai-érdekeltség RAW Facility Management 16 milliárd 253 millió forintot kap azért, hogy a Nemzeti Bank 8 ingatlanját üzemeltesse. A cég egyetlen ajánlattevőként nyerte el a megbízatást.

A Klán még NER-szinten is kirívóan rongyrázó életviteléről és a bizniszeik hátteréről érdemes megnézni ezt az egyszerre szórakoztató és igen informatív Magyar Jeti-adást, ami ezúttal a Somlai Ferrarijával, illetve a fiatal üzletember üstökösszerű felemelkedésével foglalkozó résznél fog elindulni: