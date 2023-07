Putyin szerint a szankciók erősebbé teszik Oroszországot

Oroszországot erősebbé teszik a nyugati szankciók, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet virtuális csúcstalálkozóján mondott beszédében. Ehhez képest önmagának némileg ellentmondva azt is közölte, hogy a továbbiakban is küzdeni fognak ezek ellen.

photo_camera Vlagyimir Putyin új nagyon nagy asztalt villantott a Sanghaji Együttműködési Szervezet virtuális csúcstalálkozóján. Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE/HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Putyin tézise szerint a szankciók azért erősítik Oroszországot, mert folyamatosan ellenlépéseket tesznek, így "a nyomásgyakorlás és a provokációk" ellenére "úgy fejlődik, mint korábban sose".

A tanácskozáson köszönetet mondott a Szervezet többi tagjának - Kína, India, Pakisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán -, hogy támogatásukról biztosították az orosz vezetésnek az alkotmányos rend, illetve az állampolgárok életének és biztonságának védelmére tett lépéseit. Valójában másfél hete, Jevgenyij Prigozsin elvetélt puccskísérlete idején inkább az keltett feltűnést, hogy a közép-ázsiai posztszovjet köztársaságok sietve elhatárolódtak bármilyen segítségnyújtástól, orosz belügynek minősítve a történéseket.

Putyin emellett a dollár gyengítésére is kísérletet tett, megemlítvén, hogy az orosz-kínai kereskedelem nyolcvan százalékát már rubel-, illetve jüan-alapon számolják el, biztatván a Szervezet többi tagját is, hogy kövessék ezt a példát.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet virtuális tanácskozásának hivatalos vendéglátója, Narendra Modi indiai miniszterelnök is a kereskedelmi és technológiai együttműködés erősítésére biztatta a szervezet többi tagállamát. Ő beszélt a regionális biztonság kérdéseiről is, gondosan hallgatva Kínáról - az együttműködés egyik sajátos aspektusa, hogy a két szomszédos ország között időről időre fellángol a rendezetlen határok miatti konfliktus. Kína ráadásul közeli katonai szövetségese Pakisztánnak is, amellyel Indiának még ennél is feszültebb a viszonya - a két ország 76 éves történelme során már négy nagy háborút is vívott, és rendszeresek a kisebb összetűzések a vitatott területeken.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet, bár más nemzetközi fórumokhoz mérten jelentéktelenebbnek tűnhet, valójában a világ népességének 40 százalékát fedi le, és Irán várható csatlakozásával a világ ismert olajkészleteinek 20 százalékát ellenőrzi. (Via BBC)