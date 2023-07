Belegondoltál valaha, mit is jelent az a kifejezés, hogy „soványmalac-vágtában”? Az alanti, frissen publikált videó tökéletesen illusztrálja, miről is van szó. A felvétel Mátracserpusztán készült, az autós már a közeli mezőn kiszúrta a vaddisznókondát, ezért kapcsolta be a telefonját, arra számítva, hogy a banda előtte fog átszaladni, és így is történt. Elmondása szerint a környéken a 2018-as sertéspestis óta ritkaságnak számít az ekkora konda: