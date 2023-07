Ukrajnának nincs oka levenni az OTP-t a háború támogatóinak listájáról

A magyar kormány attól teszi függővé, hogy hozzájárul-e 500 millió euró felszabadításához az Ukrajnának szánt fegyverek finanszírozására, hogy az ukránok kihúzzák-e a háború nemzetközi szponzorainak listájáról az OTP-t. (A listázásnak nincs gazdasági vagy jogi következménye.)

Szijjártó Péter a 11. szankciós csomagnál is ezt mondta, de végül megint hozzájárult a szankciókhoz. Az Európai Békekeret kifizetéseit viszont még mindig blokkolja a kormány, bár ahhoz is hozzájárult, hogy a keretet újabb 3,5 milliárd euróval megnöveljék. Vagyis a befizetéseket támogatja, a kifizetéseket akadályozza a kormány. (Az Európai Békekeretnek ez a része úgy megy, hogy ha egy tagállam fegyvert/lőszert ad Ukrajnának a saját készletéből, és ezeket visszapótolja, a költség 50-60 százalékáról számlát adhat be a Békekeretnek.)

Az EUrologus megkereste az ukrán Országos Korrupciómegelőzési Ügynökséget, és Olena Konoplia, a Kommunikációs és Információpolitikai Osztály vezetője azt válaszolta, hogy a NACP-nek most nincs oka arra, hogy az OTP Bankot kizárja a háború nemzetközi szponzorainak listájáról.

A listát „az állami szankciópolitika végrehajtása során végzett analitikus tevékenység részeként, nyílt forrásokból származó információk alapján” állították össze – mondta Konoplia.

photo_camera Az OTP Bank egyik kalinyingrádi fiókja 2019-ben Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Az OTP orosz leányvállalata 2020-ban 113 millió rubel nyereséget könyvelt el, és csak jövedelemadóként kb. 190 millió rubelt fizetett be az állami költségvetésébe. Az indoklás szerint az „OTP Bank nemcsak hivatalosan ismeri el az úgynevezett donyecki és luhanszki »népköztársaságot«, hanem kedvezményes hitelfeltételeket is biztosít az orosz hadseregnek, azaz ténylegesen jutalmazza az elkövetett háborús bűnökért. Az OTP Csoport így továbbra is támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót”. Az OTP 11 vezető tisztségviselőjét, például Csányi Sándor elnök-vezérigazgatót is a listára rakták.

Az OTP ezt méltatlannak nevezte, a bank szerint a kedvezményekre törvény kötelezi őket, a vállalati hitelezést leépítették a háború kezdete óta, az orosz leánybank pedig nem kap finanszírozást, ráadásul a külföldi bankok eladását Moszkva egy rendeletben lehetetlenítette el. (HVG)