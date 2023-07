Vlagyimir Putyin felszólalhat egy nagy nemzetközi tanácskozáson

Vlagyimir Putyint némileg elszigetelte az Ukrajna ellen indított háborúja - és a koronavírus miatti paranoiája, amely miatt két héten át előszobáztatta a vendégeit az emiatt bunkerapónak is becéztek. 2022 februárja óta egyetlen egyszer látogatott a volt Szovjetunió területén kívülre, akkor is csak Iránig jutott. A héten viszont egy nagy nemzetközi szervezet, a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján fel is szólalhat, jelentette a BBC.

photo_camera Vlagyimir Putyin egy 2023. május 31-i videokonferencián a Kremlben. Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A szervezetet 2001-ben Kína, Oroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán alapította, azóta India és Pakisztán is csatlakozott hozzájuk. A szervezet tagjai az ENSZ közgyűlésében tartózkodtak Oroszország elítélésétől, vagy egyenesen ellene szavaztak.

A BBC értékelése szerint Putyin a virtuális csúcstalálkozót annak bizonygatására használhatja, hogy egyáltalán nincs elszigetelve. Továbbá azt is igyekezhet bebizonyítani, hogy Jevgenyij Prigozsin múlt heti pancser puccsa, vagy inkább zagyva zendülése után nagyon is ereje teljében van, erős kezű irányítója országának - itt jegyeznénk meg, hogy a friss keddi hírek szerint az éjjel legalább három drónt kellett elhárítania az orosz elektronikai zavaróegységeknek és a légvédelemnek Moszkva közelében, több száz kilométernyire az ukrán határtól, messze a belföldi légvédelem hatósugarán belül.

A virtuális találkozó még az idézőjeles házigazda, az indiai miniszterelnök, Narendra Modi szerepe miatt lesz különösen érdekes. Modi két hete Washingtonban járt Joe Biden elnöknél, ahol jelentős védelmi megállapodásokat írt alá, közös nyilatkozatukban pedig Oroszország ukrajnai háborújáról és Kína délkelet-ázsiai és csendes-óceáni terjeszkedéséről is említést tettek. Bár ez komoly ütközőpont lehet Kínával és Oroszországgal is, Modi és az indiai kormány szerint valójában India külpolitikai erejét és függetlenségét bizonyítja. (Via BBC)