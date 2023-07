70 milliós turisztikai támogatást kapott a kitörés túrák szervezője

Újabb turisztikai támogatásokat hívott vissza a kormány azután, hogy nagyjából fél évvel ezelőtt 56 milliárd forint támogatást vont el Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor és Schmidt Mária cégeitől. A 24.hu szerint azonban nemcsak elvett, adott is támogatást, például Csányi Sándor, Hernádi Zsolt és Garancsi István cégének. De kapott 70 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást a második világháborús budai kitörési kísérletre emlékező túrákat szervező Hazajáró Honismereti és Turista Egylet is. A Hazajáró Honismereti és Turista Egylet vezetője Kenyeres Oszkár, de képviseleti joga van még Schödl Dávidnak és Moys Zoltánnak. Ahogy a 24.hu is írja, Moys Lezsák Sándornak, az Országgyűlés kormánypárti alelnökének a veje. Moys cége, a Dextramedia Kft. az MTVA egyik, több százmillió forintért foglalkoztatott beszállítója lett 2010 után, 2011-ben pedig 4,7 millió forintért szerződött a Jobbik frakciójával, a párthoz kötődő szélsőjobboldali szervezetek és politikusok doménjeit is kezelte, illetve az N1TV számára is gyártott anyagokat, például egy olyat, ami pozitív hangvételben emlékezett meg Adolf Hitler születésnapjáról.

A Kisfaludy Program oldaláról nem derült ki, mire kapták a 70 milliós támogatást, ezért a lap felkereste az egyesületet, akik annyit válaszoltak, hogy egy „bakancsos turistaházat” építenek a pénzből. Majd úgy fogalmaztak, hogy a turistaház átadására meghívják majd „a sajtó azon képviselőit is, akik korrekt módon tájékoztattak egyesületünk eddigi tevékenységéről”. Ehhez pedig hozzátették, hogy „a 24.hu-ról ez nem mondható el”.

Moysékon kívül kapott még állami támogatást Garancsi István, Csányi Sándor OTP-elnök és Hernádi Zsolt Mol-vezér cége, az A8 Palace Hotel Zrt. szálláshelyfejlesztésre, összesen 194 millió forintot. Miközben januárban derült ki, hogy a három nagyvállalkozó egy másik cége nem kapta meg a megítélt, közel 8,5 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatást a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésére.