Háborúról és békéről fog szólni az idei Tusványos

„A béke ideje” lesz az idei Tusványos mottója, jelentette be Németh Zsolt, a rendezvény alapítója, aki az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is. A magyar jobboldal éves nagy találkozóján minden évben ott vagyunk mi is: ez az a fesztivál, ahová több száz kilométert utazunk a legendás szpottingokért, és hogy a megválasztott vezetőink talán végre szóba álljanak velünk.

Németh Zsolt szerint az elmúlt évet világszerte háborúskodás és békétlenség jellemezte, pedig békére „pártközi értelemben és a Kárpát-medencében egyaránt” szükség van. A fideszes politikus a magyar konszenzus építésének színtereként jellemezte Tusványost.

Idén is lesz pártközi kerekasztal Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével, az MSZP-s Molnár Zsolttal, a Jobbik frakcióvezető-helyettesével, Brenner Kolomannal és az LMP-s Kanász-Nagy Mátéval. Orbán Viktor a Kárpát-medencei magyar közösségek vezetőivel találkozik, és a fesztivál fő napján, szombaton megtartja szokásos beszédét is.

A külföldi meghívottak közül Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök, lengyel, amerikai és brit politikusok, és Donald Trump volt amerikai elnök kampányfőnöke is jelezte a részvételét. Tusnádfürdőre, július 18. és 23. között közel 80 ezer embert várnak.

(via MTI)