Luis Enrique lesz a Paris Saint-Germain új edzője

Luis Enriquét nevezték ki a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának vezetőedzőjévé - írja az MTI. A párizsi klub szerda délelőtt jelentette be, hogy menesztette Christophe Galtier-t, a sajtó pedig biztosra vette, hogy utódja a spanyol edző lesz.

A futballklub korábbi közleménye szerint már a szezon végén értesítették Galtier-t, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt a munkájára. A tavaly érkezett szakember szerződése eredetileg 2024-ben járt volna le.

Az 53 éves Luis Enrique megbízatása 2025 nyaráig szól. Ezelőtt a spanyol válogatottat irányította, de tavaly decemberben távozott posztjáról, miután a csapat már a nyolcaddöntőben kiesett a világbajnokságon. Enriquét először 2018-ban nevezték ki a spanyol válogatott élére, a következő nyáron távozott lánya súlyos betegsége miatt, majd 2019 novemberében visszavette a kispadot a csapatot a távolléte alatt irányító Robert Morenótól. Szerződése tavaly év végéig szólt.

🆕✍️



Paris Saint-Germain is delighted to announce that Luis Enrique has been named as its first team's new head coach, with the Spanish manager signing a two-year contract. 🔴🔵#WelcomeToParisLuisEnrique https://t.co/gyHvQx9ojO